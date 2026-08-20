La orquesta La Bella Luz aseguró que emprenderá un nuevo camino musical con dos presentaciones gratuitas en Lima y Monsefú. (Foto: Instagram / @orquestalabellaluzoficial)
La orquesta La Bella Luz aseguró que emprenderá un nuevo camino musical con dos presentaciones gratuitas en Lima y Monsefú. (Foto: Instagram / @orquestalabellaluzoficial)
Por Redacción EC

La Bella Luz anunció su regreso a los escenarios con dos conciertos gratuitos luego de la polémica salida de Naldy Sánchez, quien denunció al exdirector musical del grupo, César Sánchez, por presuntos tocamientos indebidos. Tras superar esta etapa de silencio musical, la orquesta confirmó que volverá a presentar shows en vivo.

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