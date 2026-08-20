La Bella Luz anunció su regreso a los escenarios con dos conciertos gratuitos luego de la polémica salida de Naldy Sánchez, quien denunció al exdirector musical del grupo, César Sánchez, por presuntos tocamientos indebidos. Tras superar esta etapa de silencio musical, la orquesta confirmó que volverá a presentar shows en vivo.

A través de las redes sociales oficiales de La Bella Luz se compartió un video promocional en el que aparecen los integrantes de la orquesta, vestidos con ropa blanca, imitando escenas de la película “Rápidos y Furiosos”.

Tras escuchar la pregunta: “¿este es el adiós?”, Óscar Junior Custodio, nuevo líder de la agrupación respondió de forma contundente: “Adiós jamás”, título de las presentaciones que ofrecerá La Bella Luz en su próximo reencuentro con el público peruano.

En el mismo video, se oye la voz en off de Óscar Junior, quien aparece en su auto con sus compañeros a los lados, cada uno en su vehículo, simulando una clara y emotiva escena de la franquicia “Rápidos y Furiosos”.

La orquesta La Bella Luz aseguró que emprenderá un nuevo camino musical con dos presentaciones gratuitas en Lima y Monsefú. (Foto: Instagram / @orquestalabellaluzoficial)

“El tiempo me va mostrando que cuando las cosas se ponen difíciles es cuando conoces a la familia de verdad, aunque no sea de tu sangre, también son los que se quedan cuando todos los demás se van… ‘Adiós jamás’”, se le oye decir a Óscar Junior, nuevo líder de La Bella Luz.

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“Volver no siempre es fácil, pero hacerlo juntos lo hace posible. Después de semanas difíciles, hoy volvemos poco a poco a los escenarios, con más fuerza y con el corazón lleno de gratitud”, agrega la descripción de la publicación en Instagram.

¿Cuándo será el regreso de La Bella Luz?

Pese a que ya se presentaron en un concierto previo, La Bella Luz aseguró que estas dos presentaciones programadas bajo el título “Adiós jamás” serán el reencuentro oficial con su público.

La orquesta La Bella Luz aseguró que emprenderá un nuevo camino musical con dos presentaciones gratuitas en Lima y Monsefú. (Foto: Instagram / @orquestalabellaluzoficial)

Los conciertos de La Bella Luz se realizarán los días sábado 5 y domingo 6 de septiembre. El primero será en Lima y el segundo en Chiclayo. Cabe resaltar que ambas presentaciones no tendrán costo alguno y serán de entrada libre. “Nos vemos muy pronto”, sentenció la orquesta en su post.