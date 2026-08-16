La joven artista, quien denunció a Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos, aseguró que guarda agradecimiento por la etapa que vivió en la orquesta, pues considera que allí creció profesionalmente y adquirió experiencia. Sin embargo, sostuvo que la situación que atravesó marcó un punto de quiebre en su relación con la agrupación.
“Yo como siempre menciono, voy a estar agradecida. En La Bella Luz yo aprendí, crecí, gané mucha experiencia artísticamente, pero no tomaría sus palabras porque no me sentí respaldada con lo que estaba pasando o quizá lo dijeron a su manera, pero no fue lo correcto”, manifestó Naldy.
La cantante también señaló que esperaba una reacción más firme de Óscar Custodio, propietario de La Bella Luz y padre de ‘Senderito’, cuando conoció lo que, según su denuncia, habría ocurrido con el entonces director musical. Naldy recordó que en varias oportunidades fue vista llorando y que comunicó que no se encontraba bien.
“A mí muchas veces me vieron llorando y les dije que no estaba bien. La última vez que hablé con ellos fue la vez en que envié a Don Óscar mi documento de renuncia. Me dijo que estaban pasando por un mal momento porque dos personas se habían retirado, pero ellos se fueron buscando su tranquilidad”, aclaró.
Asimismo, Saldaña expresó su decepción por la actitud de algunas de sus excompañeras. Según contó, algunas personas le escribieron inicialmente para brindarle su respaldo, pero posteriormente manifestaron públicamente que desconocían lo ocurrido. “Me dio mucha tristeza que en su momento dijeron que no sabían, cuando algunas sí sabían”, afirmó.
La cantante reveló que lo ocurrido con el exdirector musical no habría sido un hecho aislado, aunque aseguró que anteriormente sintió temor de hablar por no contar con pruebas. Mientras inicia una nueva etapa como solista, Naldy mantiene su decisión de no regresar a La Bella Luz y continúa enfocada en su carrera musical.