Naldy Saldaña marcó distancia de La Bella Luz y rechazó la invitación de Óscar Junior, actual director musical de la agrupación de cumbia. (Foto: Captura de video / “El Reventonazo de la Chola”)
Naldy Saldaña marcó distancia de La Bella Luz y rechazó la invitación de Óscar Junior, actual director musical de la agrupación de cumbia. (Foto: Captura de video / “El Reventonazo de la Chola”)
Por Redacción EC

Naldy Saldaña confirmó que no tiene intención de regresar a La Bella Luz, pese a la invitación que recibió de Óscar Junior, conocido como ‘Senderito’, quien recientemente asumió la dirección de la agrupación tras el retiro de César Sánchez Chavesta. La cantante explicó los motivos de su decisión durante una entrevista en “El Reventonazo de la Chola”.

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