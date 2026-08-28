Naldy Saldaña y César Sánchez Chavesta se cruzaron durante las diligencias por la denuncia presentada por la cantante por presuntos tocamientos indebidos. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Naldy Saldaña y César Sánchez Chavesta se cruzaron durante las diligencias por la denuncia presentada por la cantante por presuntos tocamientos indebidos. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Naldy Saldaña y César Sánchez Chavesta volvieron a encontrarse en la Depincri de San Juan de Lurigancho, como parte de las diligencias por la denuncia presentada por la cantante contra el exdirector musical de La Bella Luz por presuntos tocamientos indebidos.

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