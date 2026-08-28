Naldy Saldaña y César Sánchez Chavesta volvieron a encontrarse en la Depincri de San Juan de Lurigancho, como parte de las diligencias por la denuncia presentada por la cantante contra el exdirector musical de La Bella Luz por presuntos tocamientos indebidos.

El encuentro se produjo el jueves 27 de agosto, cuando los involucrados acudieron junto a sus respectivos abogados y los agentes encargados de la investigación. Durante la jornada, la defensa de Sánchez presentó un registro audiovisual de más de dos horas, grabado durante un ensayo de la agrupación.

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De acuerdo con la información difundida por Infobae, se trata de una grabación completa y sin cortes del ensayo en el que, según la denuncia, habrían ocurrido los presuntos tocamientos indebidos señalados por Saldaña. La defensa busca que las autoridades evalúen el contexto completo de lo sucedido.

Momento de los tocamientos indebidos de César Sánchez Chavesta contra Naldy Saldaña

La presentación del material forma parte de la estrategia de defensa de Sánchez Chavesta, quien previamente había cuestionado los fragmentos de videos difundidos sobre el caso. Su intención es que la Policía revise las imágenes desde el inicio y determine qué ocurrió antes y después del momento denunciado.

Por su parte, la defensa de Naldy Saldaña cuestionó el valor que tendría la grabación completa para modificar la investigación. La abogada Rosario Sasieta sostuvo que la presentación del material podría extender las diligencias policiales y afirmó que, desde su perspectiva, no cambiaría la posición que adopte posteriormente el Ministerio Público.

La denuncia de la cantante contra Sánchez por presuntos tocamientos indebidos generó además una crisis dentro de La Bella Luz y cambios en la conducción de la agrupación. En medio de la controversia, Óscar Junior Custodio asumió el liderazgo de la orquesta, que anunció una nueva etapa y su retorno a los escenarios.

Naldy Saldaña prefirió no hablar con la prensa. (Captura: YouTube Q+ Network)

Cabe recordar que, tras presentar su denuncia, Naldy Saldaña dio un paso al costado de La Bella Luz e inició su carrera como solista. Por su parte, la agrupación hizo lo propio y anunció su regreso a los escenarios con dos conciertos gratuitos.