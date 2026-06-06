Milett Figueroa debutó en “Valentina valiente” con la aparición de Bárbara, personaje que llegó a la telenovela para generar cambios importantes en la vida de Alejandro.

La actriz apareció por primera vez en el episodio emitido la noche del jueves, durante una escena ambientada en un bar donde trabaja como bartender. Mientras Gabriel y otros amigos disfrutaban de la salida, Alejandro se mostró distante y poco animado, por lo que decidió acercarse a la barra.

Con una actitud cercana y espontánea, Bárbara rompió el hielo con una broma: “Qué pasa. Además de bartender, soy psicóloga”, le dijo entre risas, invitándolo a contar qué le sucedía.

Alejandro terminó sincerándose y confesó que atraviesa un momento complicado en su vida profesional. “Perdí el trabajo de mis sueños y ya no logro encontrar nada igual. Ya no sé si perder la esperanza o seguir buscando algo”, expresó.

Milett Figueroa interpreta a Bárbara, una bartender libre y atractiva. (Foto: Latina) / Esteban Cabrera

Bárbara respondió con palabras de aliento y una filosofía optimista que marcó el tono de la conversación. “Lo que es para ti ni aunque te quites y lo que no es para ti ni aunque te pongas”, le dijo antes de prepararle un trago especial para ayudarlo a recuperar la confianza.

El intercambio continuó en un ambiente cada vez más cercano. Finalmente, la bartender propuso un brindis por las nuevas oportunidades y la libertad de perseguir los propios deseos.

“Que nadie te diga que no puedes hacer lo que te provoca”, expresó Bárbara, dejando en evidencia la personalidad segura y auténtica que caracteriza al personaje.

Precisamente Figueroa adelantó en “Arriba Mi Gente” algunas de las características de Bárbara. “Es una mujer bastante libre. Alejandro llega con temas personales y Bárbara llega a ser una gran amiga, pero de pronto podría convertirse en algo diferente en la vida de Alejandro que él no esperaba”, comentó la actriz.

Milett Figueroa marca oficialmente su regreso a la ficción peruana y se incorpora a una de las tramas más comentadas de “Valentina Valiente”, donde la llegada de Bárbara ya comienza a generar expectativas sobre el futuro de Alejandro y las relaciones que lo rodean.