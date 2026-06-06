Resumen

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Milett Figueroa interpreta a Bárbara, una bartender libre y atractiva. (Foto: Latina)
Milett Figueroa interpreta a Bárbara, una bartender libre y atractiva. (Foto: Latina)
/ Esteban Cabrera
Por Redacción EC

Milett Figueroa debutó en “Valentina valiente” con la aparición de Bárbara, personaje que llegó a la telenovela para generar cambios importantes en la vida de Alejandro.