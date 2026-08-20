En una serie de siete videos publicados en sus redes sociales, la modelo venezolana Korina Rivadeneira reveló cómo manejaba sus finanzas durante su relación con Mario Hart, señalando que tenía una exigencia para que asumiera la mitad de los gastos.

Según explicó la creadora de contenido en sus videos de Instagram, las diferencias en la pareja aumentaron tras el nacimiento de su primera hija. “Cuando yo me convierto en mamá, empiezan las diferencias y no hubo forma de llegar nunca a un punto de encuentro”, afirmó.

Korina Rivadeneira rompe el silencio sobre su separación con Mario Hart y explica que decidió hablar para proteger a sus hijos y aclarar su versión. Afirma que la relación se deterioró por años, que Mario terminó la relación en dos oportunidades y que el quiebre se profundizó tras convertirse en madre.

De ese modo, a pesar de las complicaciones tras dar a luz y asumir el cuidado de su hija, la modelo aseguró que continuó trabajando para cubrir la mitad de los gastos del hogar.

“Trabajé estando embarazada, trabajé recién dada a luz, llevaba a mi hija para mis grabaciones, nunca dejé de trabajar porque siempre hubo por el otro lado una exigencia económica de mi parte”, sostuvo Rivadeneira.

Luego, remarcó que desde el inicio de la relación ambos dividían los gastos por igual: “Mario y yo desde que estamos juntos, hasta las primeras cenas, pagábamos 50-50 y eso se mantuvo durante todo este tiempo”.

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Sin embargo, en otra parte de su mensaje, aseguró que siempre intentó llevar su relación como un equipo, por lo que no estaba pendiente de quién aportaba más o menos. “A mí nadie ha tenido que mantenerme nunca. Siempre he trabajado por mí misma. Y sí, soy esa persona que si puede, da más”, afirmó.

Finalmente, Rivadeneira negó haber recibido beneficios económicos o migratorios tras su matrimonio con el exchico reality. “Cuando yo salí del proceso migratorio fue por una ley de amparo”, afirmó, para luego remarcar que en su hogar “absolutamente todo se paga al 50%”.

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