La modelo sostuvo que tenía una exigencia para que asumiera la mitad de los gastos | (Foto: Radiomar)
La modelo sostuvo que tenía una exigencia para que asumiera la mitad de los gastos | (Foto: Radiomar)
Por Redacción EC

En una serie de siete videos publicados en sus redes sociales, la modelo venezolana Korina Rivadeneira reveló cómo manejaba sus finanzas durante su relación con Mario Hart, señalando que tenía una exigencia para que asumiera la mitad de los gastos.

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