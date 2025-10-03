Este viernes, Doña Martha Valcárcel, madre de la modelo Milett Figueroa, negó que la ruptura de su hija con el argentino Marcelo Tinelli haya sido un montaje mediático, luego que, retomaran su vínculo apenas una semana luego de terminar.

De ese modo, en declaraciones para ‘Amor y Fuego’, Doña Martha sostuvo que Milett y Tinelli solucionaron sus diferencias, calificando la ruptura como un “error garrafal”, señalando que no una separación definitiva.

“Ya arreglaron todo. Fue un error garrafal, ella ya lo dijo. Se aman . No es un ‘reality’, no es un show, se aman”, afirmó Valcárcel.

CONOCE MÁS: Milett Figueroa revela que sigue con Marcelo Tinelli y que solo tuvieron una discusión

Por otro lado, Valcárcel también salió en defensa de Tinelli, rechazando las sugerencias de que el presentador habría tratado mal a Milett Figueroa durante el conflicto.

“No la ha tratado mal, en ningún momento le ha tratado mal. Marcelo es un caballero“, sentenció.

La madre de Figueroa concluyó que la disputa original se debió a “asuntos laborales” y reiteró que las parejas suelen pasar por discusiones, pero que Marcelo y Milett están “felices de la vida”.