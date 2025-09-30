La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue en el ojo de la tormenta tras las recientes declaraciones de ambos, las cuales apuntan a distintos horizontes. Mientras el presentador argentino se disculpó por hacer pública su ruptura, la modelo peruana se mostró conciliadora e insinuó que su romance sigue en pie.

Milett Figueroa llegó hasta la alfombra roja de los premios Martín Fierro y no fue ajena a la polémica sobre su separación de Marcelo Tinelli. Al respecto, la actriz y modelo reveló que solo fue una discusión de pareja y que ambos están bien.

Según explicó, como toda pareja, tuvo una discusión laboral y Tinelli se apresuró al exponer que habían dado punto final a su relación de dos años.

“Nosotros estamos muy bien, estamos conversando. Como toda pareja, uno tiene discusiones, pero básicamente no fue nada personal, sino laboral. Él se aventuró a exponer algo que era una discusión normal”, dijo Figueroa ante la prensa.

“No voy a decir que estamos juntos, pero sí voy a decir que estamos bien… Creo que es bueno cuidar un poco lo nuestro, porque ser figura pública a veces te deja demasiado expuesta”, añadió.

Cabe resaltar que Milett Figueroa asistió a la gala de entrega de los premios Martín Fierro en Argentina. La modelo peruana llegó a la alfombra roja con un vestido estilo sirena, creación y concepto de Claudia Arce.

Durante su paso por la alfombra roja de los premios Martín Fierro, la actriz peruana tuvo un peculiar encuentro con Momi Giardina, expareja de Marcelo Tinelli.