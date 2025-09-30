Milett Figueroa revela que sigue con Marcelo Tinelli y que solo tuvieron una discusión. (Foto: Instagram)
Milett Figueroa revela que sigue con Marcelo Tinelli y que solo tuvieron una discusión. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

La relación entre y sigue en el ojo de la tormenta tras las recientes declaraciones de ambos, las cuales apuntan a distintos horizontes. Mientras el presentador argentino se disculpó por hacer pública su ruptura, la modelo peruana se mostró conciliadora e insinuó que su romance sigue en pie.

Milett Figueroa llegó hasta la alfombra roja de los premios Martín Fierro y no fue ajena a la polémica sobre su separación de Marcelo Tinelli. Al respecto, la actriz y modelo reveló que solo fue una discusión de pareja y que ambos están bien.

LEE: ¿Milett Figueroa volverá al Perú tras terminar su relación con Marcelo Tinelli? Esto se sabe

Según explicó, como toda pareja, tuvo una discusión laboral y Tinelli se apresuró al exponer que habían dado punto final a su relación de dos años.

“Nosotros estamos muy bien, estamos conversando. Como toda pareja, uno tiene discusiones, pero básicamente no fue nada personal, sino laboral. Él se aventuró a exponer algo que era una discusión normal, dijo Figueroa ante la prensa.

Milett Figueroa responde si está separada o no de Marcelo Tinelli.
Milett Figueroa responde si está separada o no de Marcelo Tinelli.

No voy a decir que estamos juntos, pero sí voy a decir que estamos bien… Creo que es bueno cuidar un poco lo nuestro, porque ser figura pública a veces te deja demasiado expuesta”, añadió.

MÁS INFORMACIÓN: Marcelo Tinelli niega infidelidad a Milett Figueroa con presentadora argentina: “Estoy tranquilo”

Cabe resaltar que Milett Figueroa asistió a la gala de entrega de los premios Martín Fierro en Argentina. La modelo peruana llegó a la alfombra roja con un vestido estilo sirena, creación y concepto de Claudia Arce.

Milett Figueroa revela que sigue con Marcelo Tinelli y que solo tuvieron una discusión. (Foto: Instagram)
Milett Figueroa revela que sigue con Marcelo Tinelli y que solo tuvieron una discusión. (Foto: Instagram)

Durante su paso por la alfombra roja de los premios Martín Fierro, la actriz peruana tuvo un peculiar encuentro con Momi Giardina, expareja de Marcelo Tinelli.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC