En 2023, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli iniciaron una relación amorosa mientras participaba en el programa “Bailando”. Esta sorprendente noticia acaparó la atención de los medios de espectáculos argentinos y peruanos, así como de los seguidores, quienes cuestionaron sobre si era un romance genuino o una estrategia de exposición. A pesar de tener un amorío de aproximadamente dos años, el presentador argentino anunció el fin de la relación, causando sorpresa a más de uno. Sin embargo, en medio de los diversos rumores sobre la separación, la modelo sorprendió al brindar detalles sobre su ruptura con Tinelli y sobre si regresará al Perú. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO MILETT FIGUEROA SOBRE SU REGRESO AL PERÚ TRAS FINALIZAR SU RELACIÓN CON MARCELO TINELLI?

El pasado 24 de septiembre, Marcelo Tinelli sorprendió a su público al anunciar el fin de su relación con Milett Figueroa tras 2 años de relación. A pesar de que el presentador de televisión reveló que quedaron en buenos términos, los medios argentinos han empezado a especular sobre la aparición de una tercera persona: Sabrina Rojas, modelo y conductora de gran trayectoria. Por su parte, la modelo peruana decidió romper su silencio y pronunciarse sobre esta sorprendente noticia.

En declaraciones a las redes sociales oficiales de Ric La Torre, la actriz peruana evitó referirse sobre los rumores que vincularían a la presentadora argentina con Tinelli. De hecho, aprovechó la plataforma para dejar en claro que no regresaría con el locutor de radio, cerrando cualquier posibilidad de reconciliación. Asimismo, la influencer de 33 años confesó que el fin de la relación amorosa fue de mutuo acuerdo y que, debido a esta decisión, aún no sabe si seguirá radicando en Argentina o regresará al Perú. Aunque se especula su participación en el popular reality ‘Gran Hermano’ a finales de año.

“Solo puedo decir que ese capítulo está cerrado para mí. Quiero concentrarme en mis cosas y en lo que se viene. Terminó por mutuo acuerdo y sí, no hay vuelta atrás”, contó Figueroa. Por otro lado, Marcelo Tinelli confirmó que no existe una tercera persona en su relación. “Gracias a Dios no hay ni una tercera ni un tercero. Nadie (…) Primero, confío ciegamente en ella y ella confía ciegamente en mí y sabemos lo que somos cada uno. Así que en eso me quedo tranquilo, me voy a dormir tranquilo en las noches“, afirmó en el programa “Polémica en el Bar”.

¿QUÉ RUMORES EXISTEN ENTRE SABRINA ROJAS Y MARCELO TINELLI?

En los últimos días, Sabrina Rojas fue señalada como la supuesta “tercera en discordia” en la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. La hipótesis tomó fuerza luego de que el periodista Ángel de Brito hiciera referencia a su nombre, comentario que también fue retomado por Agus Rey en una entrevista con Magaly Medina. Aunque no existe ninguna confirmación oficial, el tema ha generado revuelo tanto en los medios como en redes sociales.

No es la primera vez que Rojas se ve envuelta en rumores sentimentales. Previamente se la relacionó con el actor Facundo Pieres, algo que ella misma negó categóricamente en el programa ‘Los Profesionales de Siempre’. “No lo conozco, no me interesa el polo”, señaló, añadiendo que saludar personas en lugares públicos no significa un vínculo afectivo.