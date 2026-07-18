Al enterarse que Gisela Valcárcel está promocionando su nuevo libro en diferentes medios de comunicación, Magaly Medina no pasó desapercibida. La conductora aprovechó la ocasión para extenderle públicamente una invitación a su programa de televisión, con el propósito de conversar sobre esta nueva etapa profesional. La propuesta surgió en medio de la amplia difusión que la exreina de la televisión viene realizando para promocionar su publicación. Durante su pronunciamiento, Magaly Medina aseguró que no existe ningún impedimento que limite una posible visita de Gisela Valcárcel a su set. En ese sentido, remarcó que no mantiene ningún vínculo o compromiso que haga imposible un encuentro televisivo entre ambas. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de recibirla en su espacio para sostener una entrevista, siempre que la presentadora decida aceptar la invitación.

Si viene promocionando su libro en RPP Noticias y Latina ¿Irá Gisela a promocionar su libro al programa de Magaly Medina?

Luego de observar a Gisela Valcárcel ofreciendo entrevistas en RPP Noticias y Latina como parte de la promoción de su libro, Magaly Medina lanzó una interrogante. La conductora se preguntó en qué momento la popular ‘Señito’ aceptará acudir a Magaly TV La Firme para presentar su publicación. Con ese comentario, dejó entrever su interés en entrevistar a la exconductora en su espacio televisivo. La escena se produjo durante la reciente emisión de su programa. Frente a las cámaras, Magaly expresó que Gisela viene recorriendo distintos medios de comunicación para difundir su nueva obra. En ese contexto, comentó: “La pregunta es: ¿Cuándo viene Gisela Valcárcel a promocionar su libro acá? Si está promocionando en todos los programas”. Con esas palabras, reiteró públicamente su invitación y dejó abierta la posibilidad de que la presentadora visite su set para conversar sobre su lanzamiento editorial.

Al no pertenecer a ningún medio, Gisela puede ir al programa de Magaly Medina porque no hay nada que la ate

Magaly Medina afirmó que no existe ningún impedimento para que Gisela Valcárcel pueda asistir a su programa de televisión. La conductora sostuvo que la presentadora tiene plena libertad para decidir en qué espacios promocionar su nuevo libro. Además, consideró que una eventual visita a su set sería totalmente viable dentro de la gira de medios que viene realizando. Con ello, insistió en su invitación pública. Durante su comentario, la conductora explicó que Gisela no tiene nada que la ate a Gisela para que la visite en su set de televisión, por lo que podría acudir a cualquier programa de lunes a viernes para difundir su publicación. En ese sentido, volvió a preguntarse “Ella no pertenece a ningún canal; ella estaría en la libertad de venir a promocionar su libro cualquier día de semana. Si es una gira de medios, yo pregunto por qué no viene a promocionar su libro acá. La pregunta queda flotando en el aire”. Finalmente, dejó esa interrogante abierta y señaló que la respuesta solo la conoce la propia exconductora.

Esta fue la respuesta tras las declaraciones de Gisela sobre la entrevista que Magaly Medina hizo a Ethel pozo

Magaly Medina también se pronunció sobre Ethel Pozo luego de escuchar los recientes comentarios de Gisela Valcárcel respecto a la entrevista que le realizó a su hija. La conductora señaló que esa conversación permitió mostrar una faceta distinta de Ethel, destacando su capacidad para expresarse con claridad y defender sus ideas. Incluso, reconoció que esa impresión fue compartida por varias personas, incluida ella misma. Sus declaraciones se dieron durante la emisión de su programa. Asimismo, Medina consideró que, si Ethel Pozo hubiera mantenido ese estilo de comunicación desde un inicio frente a su audiencia, el desenlace de su carrera televisiva habría sido diferente. En ese contexto, sostuvo que no habría permitido que otra figura tomara protagonismo dentro del programa. Con ese comentario hizo alusión a Janet Barboza, a quien cuestionó por la influencia que, según afirmó, llegó a ejercer sobre la hija de Gisela Valcárcel.

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