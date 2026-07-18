Por Redacción EC

Al enterarse que Gisela Valcárcel está promocionando su nuevo libro en diferentes medios de comunicación, Magaly Medina no pasó desapercibida. La conductora aprovechó la ocasión para extenderle públicamente una invitación a su programa de televisión, con el propósito de conversar sobre esta nueva etapa profesional. La propuesta surgió en medio de la amplia difusión que la exreina de la televisión viene realizando para promocionar su publicación. Durante su pronunciamiento, Magaly Medina aseguró que no existe ningún impedimento que limite una posible visita de Gisela Valcárcel a su set. En ese sentido, remarcó que no mantiene ningún vínculo o compromiso que haga imposible un encuentro televisivo entre ambas. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de recibirla en su espacio para sostener una entrevista, siempre que la presentadora decida aceptar la invitación.