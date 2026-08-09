Julián Alexander contó el secreto que le permitió conquistar el corazón de Ethel Pozo | Foto: @julian_alexandermujica
Julián Alexander contó el secreto que le permitió conquistar el corazón de Ethel Pozo | Foto: @julian_alexandermujica
Por José Templo

Ethel Pozo y Julián Alexander aprovecharon una romántica cita para recordar algunos episodios de los primeros años de su relación y compartir detalles que hasta ahora no habían contado públicamente. Después de cerca de un año sin salir solos, la pareja realizó una dinámica de preguntas para el canal de YouTube de la conductora, donde el productor terminó confesando una curiosa estrategia que utilizó para conquistarla y acercarse sentimentalmente a ella. La revelación generó bromas y reclamos en tono divertido entre ambos, mientras recordaban cómo comenzó su historia de amor y las situaciones que marcaron sus primeros encuentros. Descubre qué le dijo Julián a Ethel para conseguir una cita y qué otros detalles de su historia recordaron durante su encuentro.

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