Ethel Pozo y Julián Alexander aprovecharon una romántica cita para recordar algunos episodios de los primeros años de su relación y compartir detalles que hasta ahora no habían contado públicamente. Después de cerca de un año sin salir solos, la pareja realizó una dinámica de preguntas para el canal de YouTube de la conductora, donde el productor terminó confesando una curiosa estrategia que utilizó para conquistarla y acercarse sentimentalmente a ella. La revelación generó bromas y reclamos en tono divertido entre ambos, mientras recordaban cómo comenzó su historia de amor y las situaciones que marcaron sus primeros encuentros. Descubre qué le dijo Julián a Ethel para conseguir una cita y qué otros detalles de su historia recordaron durante su encuentro.

¿QUÉ ESTRATEGIA EMPLEÓ JULIÁN ALEXANDER PARA CONQUISTAR A ETHEL POZO?

Una de las preguntas de la cita llevó a Julián Alexander a revelar el particular recurso que empleó cuando buscaba acercarse sentimentalmente a Ethel Pozo. El productor reconoció que decidió decirle que tenía más edad de la que realmente tenía. “Te dije que era mayor”, recordó Julián al recordar aquella etapa.

El productor explicó que tomó esa decisión luego de analizar la diferencia de edad que existía entre ambos. Según contó, pensó que revelar su verdadera edad podía perjudicar sus posibilidades de conquistarla. “Yo evalué rápidamente la situación. Me llevas 4 años… Si le digo que me lleva 4 años, entonces va a decir, ‘No, este es muy chibolo’”, relató.

Julián Alexander cuenta que se subió la edad para que Ethel Pozo acepte salir con él.

¿CÓMO TOMÓ ETHEL LA CONFESIÓN DE SU ESPOSO?

Aunque Ethel recordó lo sorprendida al descubrir que Julián había cambiado su edad para conquistarla, ambos tomaron el momento con humor y complicidad. La conductora siguió la dinámica con bromas y un reclamo divertido, mientras su esposo explicaba la decisión que tomó durante sus primeros acercamientos.

En el confesionario del vídeo, la presentadora recordó la anécdota y explicó que Julián considera que fue una “mentira piadosa”, pues pensaba que decir la verdad podía impedir que aceptara salir con él.

La conductora ironizó sobre la situación y aseguró, también en tono de broma: “Te subiste dos años, Julián. No te lo voy a perdonar nunca”. Así, la confesión se convirtió en uno de los momentos más curiosos de su cita.

¿POR QUÉ ETHEL POZO RECLAMÓ A JULIÁN POR UNA FECHA?

Durante el encuentro también surgió otro episodio relacionado con los inicios de su romance. Ethel notó que Julián no podía recordar con precisión cuándo comenzaron oficialmente su relación y decidió ponerlo a prueba. El productor dio una fecha equivocada, por lo que ella tuvo que corregirlo y señalar que el día en que se hicieron enamorados fue el 6 de abril, según recoge La República.

Julián explicó que actualmente esa fecha tiene menos importancia para él porque, tras casarse, considera que el aniversario matrimonial pasó a ser la celebración principal de la pareja. “Ya eso cuando te casas se renueva por la fecha de matrimonio, ya te olvidas de la otra”, comentó.

La cita permitió así que ambos recordaran con humor algunos episodios de su historia y mostraran una faceta cercana de su matrimonio.

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