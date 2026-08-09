La familia de Melissa Klug atraviesa una nueva etapa de felicidad por la próxima llegada de Tessa, la primera hija de Gianella Marquina, primogénita de la empresaria. La abogada de 26 años espera con ilusión el nacimiento de su bebé junto a su pareja, luego de anunciar su embarazo meses atrás. Ahora, mientras avanza la cuenta regresiva para conocer a la pequeña, Gianella comparte con sus seguidores algunos momentos de esta importante etapa personal, que también ha llenado de emoción a Melissa Klug y al resto de su familia. La llegada de Tessa representa además un nuevo capítulo para la joven, quien se prepara para asumir por primera vez el rol de madre y recibir a su pequeña con mucha ilusión, rodeada del cariño de sus seres queridos y acompañada por su familia durante estos meses de espera.

¿CÓMO FUE EL BABY SHOWER DE GIANELLA MARQUINA?

Gianella Marquina realizó una celebración especial para acompañar la cuenta regresiva hacia el nacimiento de su primogénita. La futura mamá publicó en sus redes sociales algunos momentos del encuentro, donde se apreciaron elementos de la decoración y la cercanía que mantuvo con sus invitados. La reunión tuvo un carácter familiar y contó con la presencia de sus hermanas, sus sobrinos y amigos de ella y de su pareja.

¿QUÉ DIJO MELISSA KLUG SOBRE LA LLEGADA DE TESSA?

Melissa Klug no ocultó su alegría por volver a convertirse en abuela. La empresaria acompañó las publicaciones de su hija con un mensaje lleno de cariño y dejó claro que vive con emoción esta etapa. “Hermosa mi bebé llevando en su pancita a mi bebé. Las amo”, escribió al referirse a Gianella y a la pequeña que está por llegar.

¿CUÁNDO ANUNCIÓ GIANELLA MARQUINA QUE ESTABA EMBARAZADA?

La noticia fue comunicada por Gianella a finales de mayo y comienzos de junio, cuando tenía 26 años. En aquella oportunidad, difundió fotografías de una sesión junto a su pareja, además de imágenes de su ecografía y de su embarazo. La joven explicó que había mantenido la noticia en privado durante un tiempo hasta encontrar el momento adecuado para compartirla. “Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos tres”, escribió.

¿QUÉ SENTIMIENTOS EXPRESÓ GIANELLA AL CONFIRMAR SU EMBARAZO?

La futura madre reconoció que este proceso estuvo acompañado por emociones diversas. Habló de felicidad, ilusión, nervios y también de ciertos temores relacionados con la maternidad y los cambios que experimentó. Sin embargo, dejó claro que la emoción por conocer a su hija supera sus miedos. “Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso que me pudo dar Dios, el universo, los ángeles y mi angelita”, manifestó en su publicación.

¿CÓMO REACCIONÓ MELISSA KLUG AL SABER QUE SERÍA ABUELA OTRA VEZ?

Tras conocerse el embarazo, Melissa compartió la noticia en sus historias de Instagram y celebró que tendría un nuevo nieto. “Por cuarta vez seré abuela, mi corazón explota a mil. Los amo”, expresó. Días después, también aseguró que la llegada del bebé representaba una bendición para su familia y comentó que en casa ya conocían el sexo de la criatura, aunque todavía no lo habían revelado públicamente, según informa Infobae.

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