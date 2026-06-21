Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, organizó una fiesta de revelación de género junto a su pareja y sorprendió a todos al revelar el nombre de su primer bebé. A la celebración asistieron familiares y amigos cercanos de los futuros padres.

La joven abogada y su pareja fueron los protagonistas de un emotivo gender reveal a la que invitaron a su círculo más cercano y donde compartieron su alegría por la próxima llegada de su primer bebé juntos.

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A través de las redes sociales se compartieron imágenes y videos de Gianella Marquina, quien lució un vestido blanco que dejaba al descubierto su embarazo. En su cuenta oficial de Instagram no solo compartió detalles del gender reveal, sino de toda la preparación previa a la fiesta y la decoración.

Frente a sus amigos y familiares, Gianella Marquina Klug y su pareja confirmaron que están en la dulce espera de una niña. Al hacer el anuncio, los invitados aplaudieron y celebraron la llegada de la próxima integrante de su familia. Además, la joven anunció el nombre que tendrá su bebé.

“Te esperamos con muchísimo amor, Tezza”, escribió Gianella Marquina Klug en su publicación de Instagram, revelando que el nombre de su bebé será uno muy peculiar. Rápidamente sus seguidores celebraron la elección de los futuros padres.

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Cabe resaltar que Melissa Klug no fue ajena a la celebración y asistió con mucha alegría a la fiesta de revelación de género de su futura nieta. Según dijo anteriormente, ella se siente muy feliz al saber que su hija será madre por primera vez.

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, reveló el género y nombre de su bebé. (Foto: Instagram / @gianemarquina)

“Por cuarta vez seré abuela, mi corazón explota a mil. Los amo”, escribió la madre de Gianella Marquina en la publicación que su hija hizo en redes sociales para anunciar su primer embarazo, donde la joven reveló que atravesó diversas emociones mientras guardaba el secreto de su gestación.