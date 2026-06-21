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Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, reveló el género y nombre de su bebé. (Foto: Instagram / @gianemarquina)
Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, reveló el género y nombre de su bebé. (Foto: Instagram / @gianemarquina)
Por Redacción EC

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, organizó una fiesta de revelación de género junto a su pareja y sorprendió a todos al revelar el nombre de su primer bebé. A la celebración asistieron familiares y amigos cercanos de los futuros padres.

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