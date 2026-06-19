Resumen

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Samahara Lobatón se pronunció por primera vez sobre el embarazo de su hermana mayor, Gianella Marquina. (Foto: Captura de YouTube - Panamericana Televisión / Instagram - @gianemarquina)
Samahara Lobatón se pronunció por primera vez sobre el embarazo de su hermana mayor, Gianella Marquina. (Foto: Captura de YouTube - Panamericana Televisión / Instagram - @gianemarquina)
Por Redacción EC

Samahara Lobatón no fue ajena al anuncio del embarazo de su hermana y se pronunció, por primera vez, sobre esta situación. En una reciente entrevista para Panamericana Televisión, la influencer rompió su silencio y habló sobre la dulce espera de su hermana mayor, Gianella Marquina.

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