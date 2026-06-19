Samahara Lobatón no fue ajena al anuncio del embarazo de su hermana y se pronunció, por primera vez, sobre esta situación. En una reciente entrevista para Panamericana Televisión, la influencer rompió su silencio y habló sobre la dulce espera de su hermana mayor, Gianella Marquina.

La hija de Melissa Klug manifestó su alegría por convertirse en tía y aseguró que se encuentra muy emocionada tras la noticia. Además, resaltó que esta sería la primera vez que tendría un sobrino, por lo que siente que sería un hijo más para ella.

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“Mis hermanas ya tienen sobrinos, pero para mí es la primera vez en que voy a tener un sobrino. Me muero, siento que voy a tener otro hijo. Es hermoso”, aseguró Samahara Lobatón con una gran sonrisa.

Samahara Lobatón se pronuncia por primera vez sobre el embarazo de su hermana mayor, Gianella Marquina. (Foto: Instagram / @detrasdecamarasoficial)

En conversación con Kurt Villavicencio, la influencer aseguró que todos en su hogar están felices con la próxima llegada del hijo de Gianella Marquina. “Yo no había sentido eso nunca. Siento que voy a tener un bebé, voy a tenerlo en mis brazos”, precisó.

Asimismo, Samahara Lobatón fue consultada por la posibilidad de ser la madrina del primer bebé de su hermana Gianella Marquina, a lo que respondió: “No creo que sea una buena madrina”, provocando la risa de todos en el estudio.

Gianella Marquina anunció su embarazo

Como se recuerda, a inicios del mes de junio, Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, anunció a través de sus redes sociales que iba a convertirse en madre. “Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”, dijo en su post.

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, reveló que está embarazada. (Foto: Instagram / @gianemarquina)

“Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso que me pudo dar Dios, el universo, los Ángeles y mi Angelita, que estoy segura de que me lo envió con muchísimo amor”, agregó en su emotivo mensaje en el que también compartió la ecografía de su bebé.