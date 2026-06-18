Por Redacción EC

Aunque La Granja Vip terminó hace apenas una semana, las tensiones surgidas durante los meses de convivencia continúan generando repercusiones fuera de las cámaras, alimentando la curiosidad de los seguidores del programa. En los últimos días, la actriz Mónica Torres quedó en el ojo de la tormenta luego de que se difundieran imágenes relacionadas con un incidente que habría provocado cuestionamientos por parte de algunas de sus excompañeras. Las escenas desataron una ola de comentarios en redes sociales y reavivaron antiguas diferencias surgidas durante el encierro. Ante la creciente polémica, Torres decidió romper su silencio. Durante una participación en un pódcast difundido el 17 de junio, la actriz ofreció su versión de los hechos y explicó las circunstancias detrás del episodio que generó las críticas. Sus declaraciones no tardaron en captar la atención del público.