Aunque La Granja Vip terminó hace apenas una semana, las tensiones surgidas durante los meses de convivencia continúan generando repercusiones fuera de las cámaras, alimentando la curiosidad de los seguidores del programa. En los últimos días, la actriz Mónica Torres quedó en el ojo de la tormenta luego de que se difundieran imágenes relacionadas con un incidente que habría provocado cuestionamientos por parte de algunas de sus excompañeras. Las escenas desataron una ola de comentarios en redes sociales y reavivaron antiguas diferencias surgidas durante el encierro. Ante la creciente polémica, Torres decidió romper su silencio. Durante una participación en un pódcast difundido el 17 de junio, la actriz ofreció su versión de los hechos y explicó las circunstancias detrás del episodio que generó las críticas. Sus declaraciones no tardaron en captar la atención del público.

¿Qué fue lo que sucedió y por las cuales Mónica Torres contestó a su compañera Samahara Lobatón?

La polémica surgió luego de que varias participantes de La Granja VIP acusaran a Mónica Torres de haber devuelto restos de comida a una olla destinada posteriormente a integrantes del grupo conocido como las “Víboras”, con quienes mantenía una relación distante durante la competencia. El episodio generó controversia tanto entre los seguidores del programa como entre los propios exconcursantes. Ante la difusión de las imágenes en redes sociales, la actriz acudió al pódcast Q’Bochinche, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, para dar su versión de los hechos. Durante la entrevista, fue consultada sobre el video viral y las declaraciones realizadas por Samahara Lobatón y Shirley Arica sobre lo ocurrido dentro del reality. Torres rechazó la versión que señalaba que había preparado arroz chaufa utilizando sobras de comida para sus compañeras. Aunque reconoció que, al observar las imágenes, no recordaba con claridad el momento captado, insistió en que su intención no era perjudicar a las integrantes del grupo señalado y afirmó: “No era para ellas”.

Mónica Torres hace una mea culpa y reconoce el trato que se tuvo en el programa por la convivencia

Durante su participación en el pódcast, Mónica Torres también tuvo que responder por los comentarios que realizó sobre algunos de sus compañeros de La Granja VIP Perú. Ante el pedido de los conductores de hacer una autocrítica, la actriz reconoció que ella también habló de otros participantes, aunque aseguró que se trató de una situación habitual dentro del reality. Torres sostuvo que el ambiente de convivencia y competencia provocó que todos los concursantes intercambiaran opiniones y críticas en algún momento. Por ello, consideró injusto que las observaciones se centraran únicamente en sus declaraciones cuando, según afirmó, era una práctica generalizada entre los integrantes del programa. Además, reveló que la propia Samahara Lobatón le comentó en privado que no guardaba resentimientos, reconociendo que los comentarios sobre otros participantes fueron una constante durante el encierro. Con ello, la actriz buscó contextualizar la polémica y restar dramatismo a las acusaciones surgidas tras el final del reality.

No existe resentimientos en los participantes, tal como mencionaron entre ellas mismas al terminar el programa

La actriz volvió a negar que sus acciones estuvieran dirigidas contra el grupo con el que mantenía diferencias dentro de La Granja VIP Perú. Asimismo, sostuvo que no tenía intención de perjudicar a ninguna de sus compañeras y aseguró que no recuerda con precisión lo ocurrido en el momento que hoy genera polémica. Además, explicó que las tensiones y comentarios entre participantes fueron parte de la convivencia diaria en el reality. En ese sentido, recordó que Samahara Lobatón le manifestó que no existían resentimientos porque todos los concursantes, en algún momento, hablaron sobre los demás, una situación que Torres consideró natural dentro de un entorno de competencia y encierro. Así de esta manera, al término de La Granja Vip se siguen explicando detalles de lo que pasaron los participantes durante su convivencia.

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