‘Melcochita’, cuyo nombre real es Pablo Villanueva, atraviesa actualmente una etapa de estabilidad y tranquilidad en su vida, luego de las diversas polémicas, enfrentamientos y señalamientos que protagonizó hace algunos meses con la madre de sus hijas, Monserrat Seminario. En esta ocasión, el popular cómico decidió darse una nueva oportunidad en el amor junto a Heydi Amado, una joven de 22 años que recientemente reveló detalles íntimos sobre el inicio de su historia sentimental con ‘Melcocha’, asegurando que el romance nació mientras ella se encargaba de cuidarlo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue una inesperada revelación realizada por la también enfermera, la cual despertó el interés y la curiosidad de más de uno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO NACIÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE HEYDI AMADO Y ‘MELCOCHITA’?

En el primer episodio del pódcast de Milena Zárate, Heydi Amado fue invitada para hablar sobre su relación con el popular ‘Melcochita’ y cómo afronta un romance marcado por una amplia diferencia de edad. De acuerdo con la joven de 22 años, su noviazgo con el cómico se ha fortalecido con el paso de los meses, especialmente porque al inicio del romance fue ella quien estuvo a su lado para cuidarlo y brindarle apoyo. Pese a las críticas y cuestionamientos de las hijas del artista y de algunos seguidores, la pareja ha optado por ignorar los comentarios y continuar disfrutando de su buena etapa.

Heydi Amado contó que 'Melcochita' fue su primer amor. Foto: YouTube - Captura

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las panelistas fue cuando la también enfermera reveló que nunca había estado en una relación amorosa, secreto que conocía muy bien Pablo Villanueva. Asimismo, tras pasar varios momentos juntos, el humorista le expresó sus sentimientos con total sinceridad, sin ejercer presión para que iniciaran un noviazgo. “Él sabía que yo no había tenido enamorado ni nada. Me dice este…. te puedo enseñar cómo te debe tratar un hombre, en caso tú no sientas que quieres estar conmigo”, confesó Amado.

¿QUÉ DIJO ‘MELCOCHITA’ SOBRE SU NUEVA PAREJA DE 22 AÑOS?

En una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’, el popular ‘Melcochita’ se sinceró sobre su nuevo romance con una joven llamada Heydi Amado, lo cual ha despertado diversas críticas y cuestionamientos entre los internautas. A pesar de ello, el humorista nacional confesó que al inicio sintió temor de ser rechazado, probablemente debido a la gran diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, gracias a la confianza que la enfermera le brindó, según él, se atrevió a oficializar su romance con bombos y platillos. De hecho, el cómico contó que decidió, junto a ella, iniciar una convivencia en su nuevo departamento ubicado en Chorrillos, restando importancia a las críticas. “Le dije con miedo que estaba enamorado de ella y quería que fuera mi pareja. Pensé que me iba a rechazar, pero no fue así, me aceptó en una“, dijo.

Eso no es todo, ya que también se animó a declarar la actual pareja de Pablo Villanueva, Heydi, quien se mostró agradecida por la atención y la confianza que él le brinda. De acuerdo con la joven de 22 años, considera a ‘Melcocha’ como una persona detallista y destaca la comunicación que existe entre ambos en la actualidad. De esta manera, generó que la relación se formalice sin importar la diferencia de edad. “La diferencia de edad está ahí, no podemos ocultarla, pero se respeta. Yo amo cómo es él, una persona detallista. Hay mucha comunicación entre los dos. Cuando iba a su casa, lo atendía y cuidaba. Encontré en él a una persona especial que apareció en un momento importante de mi vida”, sostuvo la enfermera.