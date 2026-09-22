Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Massimo Percossi
Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Massimo Percossi
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia 012-2026, publicado este martes 22 de setiembre en el diario oficial El Peruano, que establece medidas extraordinarias y temporales para garantizar la organización, cobertura y difusión de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026.

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