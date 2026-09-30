El papa León XIV llegará a la Basílica Catedral de Lima para venerar los restos de Santo Toribio de Mogrovejo, como parte de las actividades oficiales previstas durante su estancia en la capital peruana. La visita coincidirá con la clausura del Año Jubilar con motivo de los 300 años de la canonización del segundo arzobispo de Lima.

Santo Toribio de Mogrovejo se desempeñó como el segundo arzobispo de Lima y desarrolló una labor misionera en distintos territorios del país. Durante su gestión pastoral recorrió a pie y a caballo zonas de los Andes y la costa para atender a la población y ejercer la defensa de los derechos de los indígenas.

La veneración de los restos del santo arzobispo se realizará en la sede episcopal de Lima y formará parte de las celebraciones religiosas programadas durante el Año Jubilar. Las autoridades eclesiásticas coordinan los actos que se desarrollarán tanto en la capital como en otras localidades vinculadas con la vida de Santo Toribio.

Papa León XIV llegará a la Catedral de Lima para venerar las reliquias de Santo Toribio de Mogrovejo. (Foto: Andina)

Entre ellas se encuentra Zaña, en Lambayeque, localidad donde murió Santo Toribio de Mogrovejo durante uno de sus viajes pastorales. Las actividades del Año Jubilar también contemplan la participación de fieles en distintas regiones por las que realizó sus recorridos misioneros.

Encuentro con los obispos del Perú

Como parte de su itinerario oficial, el papa León XIV se reunirá con los obispos del Perú el próximo 12 de noviembre en Lima. El encuentro de la jerarquía católica se realizará en las instalaciones del Palacio Arzobispal de la capital.

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Actualmente, trabajadores realizan labores de mantenimiento en la infraestructura del Palacio Arzobispal con el objetivo de acondicionar sus ambientes para la recepción del Pontífice y de las autoridades episcopales que participarán en la reunión.

La Basílica Catedral de Lima también registra trabajos de acondicionamiento técnico y conservación en su estructura interna. Estas labores se ejecutan como parte de los preparativos previos al arribo del papa León XIV.

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