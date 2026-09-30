Papa León XIV se reunirá con obispos del Perú y venerará restos de Santo Toribio en Lima. (Foto: EFE)
Papa León XIV se reunirá con obispos del Perú y venerará restos de Santo Toribio en Lima. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El papa León XIV llegará a la Basílica Catedral de Lima para venerar los restos de Santo Toribio de Mogrovejo, como parte de las actividades oficiales previstas durante su estancia en la capital peruana. La visita coincidirá con la clausura del Año Jubilar con motivo de los 300 años de la canonización del segundo arzobispo de Lima.

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