La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) advirtió sobre la circulación de publicaciones y anuncios pagados en redes sociales que utilizan sin autorización su nombre, logotipo e imagen institucional para solicitar dinero a cambio de supuestas entradas, accesos, encuentros o bendiciones del papa León XIV durante su próxima visita al Perú.

A través de un comunicado, la institución señaló que estos contenidos son falsos y no han sido emitidos ni autorizados por la CEP. Los anuncios ofrecen presuntos encuentros con el Santo Padre, fotografías, bendiciones y acceso a actividades vinculadas con su visita al país.

Estafadores se hacen pasar por la Conferencia Episcopal Peruana y piden dinero. Foto: CEP

La CEP alertó que los responsables de estas publicaciones también emplean un número de línea local que deriva a un chat de WhatsApp presentado bajo el nombre de “Conferencia Episcopal del Perú”, con el objetivo de aparentar que se trata de un canal oficial.

Ante esta situación, la institución exhortó a los fieles y a la ciudadanía a no realizar pagos ni transferencias de dinero ante este tipo de ofrecimientos.

CEP niega cobros por actividades con el papa León XIV

La Conferencia Episcopal Peruana precisó que no solicita pagos para acceder a las actividades programadas durante la visita del Papa.

“La Conferencia Episcopal Peruana rechaza cualquier utilización indebida de la fe, de la imagen de la Iglesia o de la figura del Santo Padre destinada a inducir a error a los fieles o a obtener beneficios económicos”, señala el comunicado.

Conferencia Episcopal Peruana alertó sobre estafas vinculadas a la próxima llegada del papa León XIV. Foto: CEP

La institución recomendó que, ante cualquier duda sobre la autenticidad de una publicación relacionada con la visita del pontífice, se verifique la información mediante sus canales oficiales.

Asimismo, indicó que las consultas pueden realizarse a través del correo institucional prensa@iglesiacatolica.org.pe.

La alerta se produce en el contexto de la próxima visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, ante la expectativa que genera entre los fieles las actividades que cumplirá durante su permanencia en el país.