El papa León XIV visitará el Perú el 11 de noviembre. (Foto: AP)
El papa León XIV visitará el Perú el 11 de noviembre. (Foto: AP)
Por Redacción EC

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) advirtió sobre la circulación de publicaciones y anuncios pagados en redes sociales que utilizan sin autorización su nombre, logotipo e imagen institucional para solicitar dinero a cambio de supuestas entradas, accesos, encuentros o bendiciones del papa León XIV durante su próxima visita al Perú.

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