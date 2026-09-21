El Gobierno del Perú manifestó su profunda alegría ante el anuncio oficial emitido por El Vaticano respecto al itinerario de la visita del papa León XIV, programada para llevarse a cabo del 11 al 16 de noviembre del presente año.

Mediante un comunicado, resaltó el valor espiritual de un viaje pastoral que reafirma el vínculo histórico y el afecto constante del Santo Padre hacia la nación.

Señor de los Milagros estaría presente en la misa de despedida del papa León XIV en Las Palmas. (Foto: Andina)

A lo largo de sus seis días de permanencia, la presencia del Santo Padre busca no solo fortalecer la fe de la comunidad católica local, sino también transmitir un mensaje de unidad y esperanza en las diversas ciudades que forman parte de su recorrido oficial.

Ciudades que visitará el papa León XIV en Perú

El itinerario oficial incluye las ciudades de Lima, Chiclayo (Lambayeque), Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), Pucallpa (Ucayali) y Cusco; y, traza un peregrinaje por la diversidad geográfica, cultural y social del Perú.

Asimismo, incluye lugares de especial significado para el Santo Padre, donde podrá conectar con el pueblo peruano de la costa, la sierra y la selva de nuestro país, llevando un mensaje de paz, diálogo y reconciliación.