El Gobierno del Perú manifestó su profunda alegría ante el anuncio oficial emitido por El Vaticano respecto al itinerario de la visita del papa León XIV, programada para llevarse a cabo del 11 al 16 de noviembre del presente año.
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