Por Redacción EC

El Gobierno del Perú manifestó su profunda alegría ante el anuncio oficial emitido por El Vaticano respecto al itinerario de la visita del papa León XIV, programada para llevarse a cabo del 11 al 16 de noviembre del presente año.

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