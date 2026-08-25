El Gobierno declaró hoy de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano. El dispositivo oficial establece la importancia de esta gira y autoriza las gestiones necesarias para asegurar el recibimiento del pontífice.

La norma lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; y del canciller, Carlos Espá. Este documento legal, N°132-2026-RE, cuenta con el respaldo de la Oficina General de Asuntos Legales del sector de relaciones exteriores.

La preparación ante la visita del Papa involucra a diversos sectores del Poder Ejecutivo y de la Iglesia católica local. El Ministerio de Relaciones Exteriores asume la conducción del planeamiento logístico y protocolar en coordinación con los obispos de las zonas que recorrerá el pontífice.

Declaran de interés nacional visita el papa León XIV.

La medida del Gobierno permite el uso de un régimen especial de compras estatales para agilizar las adquisiciones que demande el evento. Esta disposición exime los contratos de los alcances de la ley general de contrataciones públicas y acelera las actividades preparatorias.

Paralelamente, la Conferencia Episcopal Peruana convoca a ciudadanos de diferentes regiones para formar el equipo de voluntarios que brindará apoyo logístico y de primeros auxilios durante las misas. Las inscripciones para los interesados continúan activas en la plataforma digital oficial.

El decreto dispone asimismo facilidades aduaneras y de tránsito libre para el ingreso de bienes y comitivas al territorio nacional. Las municipalidades locales coordinan con la comisión de alto nivel los esquemas de resguardo policial y orden público en la capital.

Reducen visita del papa del 17 al 16 de noviembre

A pesar de que la resolución suprema oficializa el periodo inicial del 11 al 17 de noviembre, el cronograma definitivo del papa León XVI en Perú culmina el lunes 16 de noviembre. El nuncio apostólico en el país, Paolo Rocco Gualtieri, confirmó que la estadía del pontífice dura un día menos de lo previsto originalmente.

Este reajuste obedece de forma exclusiva a las obligaciones que el obispo de Roma debe cumplir en la Santa Sede el martes 17 de noviembre. El santo padre llega a Lima el miércoles 11 de noviembre por la tarde y parte al Vaticano el lunes 16 por la noche.