El papa León XIV visitará cuatro ciudades del Perú entre el 11 y 16 de noviembre. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV visitará cuatro ciudades del Perú entre el 11 y 16 de noviembre. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Redacción EC

El Gobierno declaró hoy de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano. El dispositivo oficial establece la importancia de esta gira y autoriza las gestiones necesarias para asegurar el recibimiento del pontífice.

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