El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid, primer día de los seis que componen su visita oficial a España, el 6 de junio de 2026. (Sergio Pérez / EFE)
El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid, primer día de los seis que componen su visita oficial a España, el 6 de junio de 2026. (Sergio Pérez / EFE)
/ Sergio Pérez
Por Redacción EC

El papa León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026 como parte de su viaje apostólico por Sudamérica. Durante su permanencia en el país recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde cumplirá una agenda que incluye misas, encuentros con autoridades, jóvenes, obispos, comunidades religiosas y representantes de los pueblos amazónicos.

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