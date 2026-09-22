El papa León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026 como parte de su viaje apostólico por Sudamérica. Durante su permanencia en el país recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde cumplirá una agenda que incluye misas, encuentros con autoridades, jóvenes, obispos, comunidades religiosas y representantes de los pueblos amazónicos.

La Santa Sede confirmó que la etapa peruana del viaje se desarrollará del 11 al 17 de noviembre. El programa contempla actividades en cuatro ciudades y otros puntos del país, como Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña.

Miércoles 11: León XIV llegará a Lima y se reunirá con autoridades

El primer día de la visita comenzará con la llegada del Papa a la Base Aeronaval del Callao, prevista para las 5:30 p.m. Luego se trasladará a Palacio de Gobierno, donde cumplirá una ceremonia de recepción y sostendrá un encuentro con la presidenta de la República.

Posteriormente, León XIV participará en una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde pronunciará un discurso.

Jueves 12: encuentro con obispos, clero y jóvenes en Lima

La segunda jornada estará dedicada principalmente a encuentros con representantes de la Iglesia peruana y distintos sectores de la sociedad.

León XIV se reunirá con los obispos del Perú en la residencia arzobispal y posteriormente participará en una celebración con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y otros agentes pastorales en la Catedral de Lima.

El papa León XIV se dirige a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro durante su audiencia general semanal en el Vaticano el 16 de septiembre de 2026. Foto: Massimo Valicchia/NurPhoto / MASSIMO VALICCHIA

También tendrá un encuentro sobre los desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano en los exteriores de la Catedral.

Por la noche, el pontífice participará en una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes en el Estadio Monumental.

Viernes 13: misa en las Pampas de Pimentel y actividades en Chiclayo

El Papa viajará desde Lima hacia Chiclayo durante la mañana. Una de las principales actividades será la misa en las Pampas de Pimentel, programada para las 10:30 a.m.

Luego realizará un encuentro privado y, por la tarde, participará en actividades con obispos, sacerdotes, religiosos y representantes pastorales.

La jornada también contempla un encuentro con la comunidad académica de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo.

Sábado 14: Santa Cruz de Succhabamba y Zaña

La agenda continuará en Lambayeque. Durante la mañana, León XIV participará en una ceremonia en la Catedral de Chiclayo antes de trasladarse en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, donde presidirá una misa.

Por la tarde regresará a Chiclayo y participará en un encuentro de oración con la comunidad católica en el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, actividad vinculada al cierre del Año Jubilar por el tricentenario de la canonización del santo.

Domingo 15: el Papa viajará de Cusco a Pucallpa

El domingo será una de las jornadas con mayor desplazamiento. León XIV viajará desde Chiclayo hacia Cusco, donde llegará por la mañana.

En esta ciudad tendrá un encuentro con los fieles y representantes de la religiosidad popular en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman. Posteriormente rezará el Ángelus en la plaza ubicada frente a la Catedral de Cusco.

Después viajará a Pucallpa, en Ucayali, donde se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos del Amazonas en el Malecón Puerto Callao.

La jornada concluirá con una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. Por la noche, el Papa retornará a Lima.

Lunes 16: actividades en Lima antes de la despedida

Tras su retorno a Lima, León XIV continuará con las actividades finales de su visita al país. La programación contempla su permanencia en la capital antes de la ceremonia oficial de despedida.

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La visita ha requerido coordinaciones entre las autoridades civiles, las Fuerzas Armadas y la Iglesia peruana. La Arquidiócesis de Lima informó que una delegación de la Santa Sede, junto con representantes de distintas instituciones peruanas, ya realizó coordinaciones y recorridos en los lugares que forman parte del itinerario.

Martes 17: salida del Perú

La fecha oficial de culminación de la etapa peruana es el 17 de noviembre. La Santa Sede estableció que el viaje apostólico de León XIV por Perú se extiende del 11 al 17 de noviembre, antes de continuar con su retorno tras la gira sudamericana.

La visita a Perú forma parte del primer viaje apostólico de León XIV a Sudamérica, que también comprende Uruguay y Argentina. En total, el pontífice recorrerá diez ciudades durante su viaje entre el 6 y el 17 de noviembre.

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