En Pimentel, los preparativos para recibir al papa León XIV dieron un nuevo paso con la delimitación de las áreas que serán acondicionadas para la multitudinaria misa. Autoridades regionales y locales, junto con la Cancillería, empresarios e instituciones, recorrieron el terreno para definir los primeros trabajos. Mediante geolocalización, se identificaron los puntos que requieren atención prioritaria. Así, el escenario que congregará a miles de fieles comienza a tomar forma.

La jornada permitió establecer una hoja de ruta y precisar las responsabilidades de cada sector involucrado en la preparación del espacio. Representantes del Gobierno Regional de Lambayeque, la Municipalidad de Pimentel, la Cancillería y el empresariado participaron en la inspección. El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Juan Manuel Scander Chikhani, reafirmó el compromiso del sector privado. El objetivo ahora es unir esfuerzos para que Pimentel esté listo para este acontecimiento de alcance nacional.

Conoce los avances de los trabajos que se vienen realizando en Pimentel por ser el centro de operaciones

La preparación de Pimentel continúa avanzando y suma ahora el respaldo del sector empresarial de Lambayeque. Como parte de este esfuerzo, la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque puso sus instalaciones a disposición para albergar el centro de operaciones de la prensa internacional y la Cancillería. Este espacio permitirá facilitar las coordinaciones y labores periodísticas durante la visita papal. Así, el empresariado también se incorpora a la organización de esta jornada religiosa.

Con los espacios ya delimitados mediante georreferenciación y las primeras intervenciones definidas, Pimentel ingresa a una etapa clave de acondicionamiento. Autoridades e instituciones deberán coordinar sus esfuerzos para preparar el lugar que recibirá a miles de peregrinos. La Cámara de Comercio anunció que continuará acompañando este proceso de articulación institucional. El objetivo es que Lambayeque llegue preparado para recibir al papa León XIV y a los visitantes que arribarán a la región.

¿Qué trabajos se están realizando o preparando en Pimentel ente la llegada del papa León XIV?

En las pampas de Pimentel, el escenario comienza a transformarse para recibir a miles de peregrinos durante la visita del papa León XIV. Los trabajos contemplan la remoción, nivelación y adecuación del terreno, además de la organización de los espacios destinados al público y la ceremonia. A ello se sumará la instalación de unos 2.000 baños químicos y alrededor de 6.400 vallas para ordenar los accesos. También está prevista la implementación de un helipuerto y la infraestructura necesaria para facilitar la logística de la jornada.

El 18 de septiembre, autoridades, representantes de la Cancillería, empresarios y funcionarios locales recorrieron el lugar para delimitar mediante geolocalización las áreas que serán intervenidas. Con esta acción, la preparación dejó atrás parte de la planificación y avanzó hacia una etapa operativa. Mientras tanto, la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque puso sus instalaciones a disposición para albergar el centro de operaciones de la prensa internacional y la Cancillería. Así, cada detalle empieza a encajar para una jornada que congregará a miles de fieles en Pimentel.

En Chiclayo también se contempla el acondicionamiento de lugares que visitará el Papa León XIV

Los preparativos para recibir al papa León XIV no se concentran únicamente en las pampas de Pimentel, sino que también avanzan en distintos puntos de Chiclayo. Entre los espacios que recibirán acondicionamiento figura la Catedral de Chiclayo, además de otros lugares vinculados al recorrido papal. A este esfuerzo se suman obras de agua, saneamiento y pavimentación que las autoridades buscan acelerar antes de noviembre. La ciudad empieza así a modificar su escenario para una visita que movilizará a miles de personas.

Sin embargo, parte de las intervenciones todavía permanece a la espera de autorizaciones del Gobierno central. El Gobierno Regional de Lambayeque gestiona un decreto de urgencia que le permita actuar legalmente sobre el terreno privado ubicado en las pampas de Pimentel. La medida busca destrabar los trabajos y reducir los tiempos de ejecución. Mientras la solicitud avanza, las autoridades mantienen la coordinación para que las obras puedan continuar y el territorio quede listo para la llegada del pontífice.