La exitosa precuela de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, continúa con su épica tercera temporada en HBO Max. Si eres de los que no quiere perderse ni un solo detalle de la Danza de los Dragones, aquí te detallamos todo lo que necesitas saber sobre el estreno del episodio 7.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 7 de la Temporada 3 de “House of the Dragon”?

De acuerdo con los canales oficiales de la plataforma, los nuevos episodios de la serie se estrenan los domingos a las 9:00 PM (hora del este de EE.UU.). Dependiendo de tu país de residencia, el horario de emisión en HBO Max puede variar:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 7:00 PM

7:00 PM Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 PM

8:00 PM Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 PM

9:00 PM Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:00 PM

10:00 PM España: 3:00 AM (del lunes)

¿Dónde ver el capítulo 7 de la tercera temporada?

La única vía oficial para disfrutar de este episodio y de toda la entrega es a través del servicio de streaming HBO Max (disponible en Smart TVs, dispositivos móviles, consolas y navegadores web compatibles). Cada semana se estrena un nuevo capítulo de manera simultánea en la plataforma.

¿Qué va a pasar?

La tensión entre los bandos de los Negros y los Verdes alcanza niveles insospechados. Con alianzas que se tambalean, traiciones inminentes y la constante amenaza del fuego de los dragones, los fanáticos pueden esperar giros argumentales cruciales que definirán el destino de Poniente.

No olvides preparar tus teorías y revisar los avances oficiales para no perderte el próximo enfrentamiento por el Trono de Hierro.

¿Dónde y cómo ver el capítulo 7 de la tercera temporada?

La emisión de este capítulo se realiza de forma exclusiva a través de plataformas digitales autorizadas:

Plataforma principal: El episodio se encuentra disponible en streaming a través de HBO Max .

El episodio se encuentra disponible en streaming a través de . Cómo verlo: Puedes acceder a la plataforma mediante suscripción activa desde una gran variedad de dispositivos compatibles, tales como Smart TVs, tabletas, teléfonos inteligentes (iOS y Android), consolas de videojuegos y reproductores multimedia (como Chromecast, Roku o Fire TV). También es posible visualizarlo directamente desde navegadores web con una calidad de hasta 4K UHD y sonido Dolby Atmos según el plan contratado.

Ficha técnica de la serie