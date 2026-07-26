La Danza de Dragones alcanza uno de sus puntos más críticos en el capítulo 6 de la Temporada 3 de “House of the Dragon” (La Casa del Dragón). Tras los vertiginosos eventos en los Siete Reinos, HBO Max lanzó el adelanto oficial que anticipa un choque inevitable entre las facciones Negra y Verde. A continuación, te contamos todos los detalles del avance, las revelaciones clave y la fecha de emisión del próximo episodio.

Horarios de estreno del capítulo 6 de la Temporada 3 de “House of the Dragon” en Latinoamérica

El sexto episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” estará disponible en HBO Max según el horario habitual de emisión dominical:

Guatemala: 7:00 p.m.

7:00 p.m. México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Uruguay: 11:00 p.m.

Adelanto del capítulo 6 de “House of the Dragon” Temporada 3

El adelanto muestra cómo las estrategias políticas y militares comienzan a resquebrajarse. Mientras los Verdes buscan consolidar su ventaja exponiendo las debilidades del bando contrario, en el bando de Rhaenyra la paciencia se agota.

Entre las frases más impactantes del avance destaca el llamado directo a tomar represalias drásticas: “Debemos hacer lo que ya debimos haber hecho: quemar a los villanos”. Sin embargo, las advertencias internas sobre el alto costo de estas acciones amenazan con dividir aún más a sus aliados.

Rhaenyra Targaryen frente a su hora más difícil

El liderazgo de la reina Rhaenyra Targaryen vuelve a ser puesto a prueba. Con la presión creciente sobre su legitimidad y la creciente amenaza sobre sus territorios, Rhaenyra asegura que no dejará los ataques sin respuesta. La guerra no solo se libra en los campos de batalla con dragones, sino en las sombras del Consejo y la opinión pública de Westeros.

La estrategia de los Verdes: “El cazador paciente consigue la presa”

Por el lado de Desembarco del Rey y los partidarios de Aegon II, la consigna parece ser el desgaste progresivo de sus rivales. Con declaraciones tajantes sobre cómo el cálculo frío puede superar a la desesperación, los Verdes preparan una ofensiva que podría cambiar el rumbo de la contienda antes del cierre de temporada.

¿Dónde ver “La Casa del Dragón” online?

Como ya es costumbre para las producciones del universo de George R.R. Martin, la única plataforma autorizada para ver el estreno online en streaming es HBO Max. Los episodios también se transmiten en televisión por cable a través de los canales de HBO.

Recuerda que para acceder al contenido en HBO Max necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma. Te sugerimos conectarte unos minutos antes de la hora indicada para evitar saturaciones en el servidor durante el lanzamiento global.

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