La Danza de los Dragones continúa su curso y los fanáticos de Poniente ya cuentan las horas para el próximo enfrentamiento entre los Verdes y los Negros. Con la tensión política y militar en su punto más alto, el tercer episodio de la tercera temporada promete cambiar el rumbo de la estrategia de ambos bandos por el Trono de Hierro. A continuación, te detallamos todo lo que necesitas saber para no perderte el gran estreno del Capítulo 3 de la Temporada 3 de “House of the Dragon”.

¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de House of the Dragon?

Como es costumbre para las grandes producciones de HBO, el estreno mantendrá su horario estelar de los domingos por la noche. En Perú y el resto de la región, el tercer capítulo estará disponible en el catálogo de Max en los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.

8:00 p.m. México, Guatemala y Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. (del lunes)

¿Cómo ver el nuevo episodio de “House of the Dragon”?

Vía HBO Max

El episodio se podrá disfrutar en simultáneo a través de la señal de televisión por cable en los canales premium de HBO y mediante streaming directo en la aplicación de Max. Para quienes busquen la máxima calidad de imagen y sonido, la plataforma habilitará el contenido en resolución 4K UHD con Dolby Vision y Dolby Atmos desde el primer minuto de su lanzamiento.

¿Qué esperar de la tercera entrega de la temporada?

Tras los eventos del episodio anterior, las consecuencias de las primeras batallas aéreas empiezan a pasar factura a los reinos. Los avances oficiales sugieren que Daemon buscará consolidar su posición en Harrenhal, mientras que Rhaenyra intentará contener a sus consejeros, quienes exigen una respuesta armada total. Por otro lado, en Desembarco del Rey, el consejo Verde empieza a fracturarse debido a las impetuosas decisiones del rey.

Fechas de estreno de los próximos capítulos en HBO Max

Para que programes tus domingos de maratón, el calendario de emisión de las próximas semanas continuará sin interrupciones. Cada nuevo episodio se liberará semanalmente en el mismo horario establecido.