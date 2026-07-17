Sedapal informó corte de agua en Lima: zonas afectadas, horarios y distritos | Foto: Composición EC
Sedapal informó corte de agua en Lima: zonas afectadas, horarios y distritos | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

VIERNES 17 DE JULIO

La Molina (1:30 am - 1:30 pm)

  • SECTOR-164
  • SECTOR-176
  • SECTOR-440
  • URB RESIDENCIAL MONTERRICO

San Miguel (1:37 am - 5:00 pm)

  • ASOC LAS GARDENIAS
  • URB CIUDAD PAPEL
  • URB MARANGA 1RA ET.
  • URB MARANGA 2DA ET.
  • URB MARANGA 3RA ET.
  • URB MIRAMAR

San Juan de Lurigancho (2:16 am - 11:00 am)

  • SECTOR 400
  • SECTOR 401

San Juan de Lurigancho (3:00 am - 10:55 pm)

  • A.H CERRO SAUCE ALTO SECT 1
  • A.H LOS PALOMARES
  • A.H SANTA ROSA DE AZCARRUNZ
  • AGRU VILLA VICTORIA
  • APV INCA MANCO CAPAC 1RA ETAPA
  • APV INCA MANCO CAPAC 2DA ETAPA
  • APV INCA MANCO CAPAC 3RA ETAPA
  • ASOC DE VIV. VILLA CASUARINAS
  • ASOC INCA MANCO CAPAC PROG LA BASILIA
  • ASOC PRO VIV. CHAVIN DE HUANTAR
  • ASOC SAN JORGE
  • ASOC SAN JUAN I
  • ASOC SAN MARCOS
  • ASOC SANTA CLARITA
  • ASOC VIV LOS JARDINES DE SAN VICENTE
  • P.I JARDINES STA CLARITA SEC:JARDINES CELIMA
  • URB INDUSTRIAL LAS FLORES 81
  • URB LOS ANGELES

Villa María del Triunfo (3:00 am - 7:00 pm)

  • A.H LAS ANTILLAS ZONA JCM
  • A.H FERNANDO BELAUNDE TERRY ZONA JCM
  • A.H NUEVO HORIZONTE ZONA JCM
  • A.H SEOR ASCENCIÓN DE CACHUY

Punta Negra (3:10 am - 4:00 pm)

  • A.H. COSTA AZUL
  • A.H. VILLA MERCEDES

San Juan de Lurigancho (3:48 am - 2:00 pm)

  • A.H INTEG SOLID Y PROG SEC LOS FRUTALES CASABLANCA
  • A.H INTEG SOLID Y PROG SECT PEDRO ZAZZALI
  • A.H INTEG SOLID Y PROG SECT RAYMONDI, A -AMPL
  • A.H INTEG SOLID Y PROG SECT SAN JUAN DE CASABLANCA
  • A.H INTEG SOLID Y PROG SECT SS JUAN PABLO II

Ate (4:00 am - 8:00 pm)

  • A.H INMIGRANTES DE CHINCHO

Ventanilla (7:00 am - 5:00 pm)

  • A.H ANGAMOS
  • A.H LOS CEDROS DE VENTANILLA
  • A.H HIJOS DE GRAU
  • A.H LOS HIJOS DEL ALMTE GRAU II-AMP,
  • A.H ALEXANDER KOURI BUMACHAR
  • A.H ALFONSO UGARTE
  • A.H VILLA HERMOSA

Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)

  • APV LOS SAUCES DE CARABAYLLO
  • ASOC D COMP D PROG D VIV L CLAVELES D CARABAYLLO
  • ASOC D PR D VIV D PR RES L GIRASOLES DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV. EL BOSQUEASOC DE PROP EL EDÉN
  • ASOC DE PROP LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO I ET.
  • ASOC DE PROP LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO II ET.
  • ASOC DE PROP LOS JARDINES II ET.
  • ASOC DE PROP LOS PINOS DE CARABAYLLO
  • ASOC DE PROP RESID. SAN ROQUE
  • ASOC DE PROP SANTA ROSA NORTE
  • ASOC DE PROP URB EL BOULEVAR DE CARABAYLLO
  • ASOC DE PROP VILLA MERCEDES DE CARABAYLLO
  • ASOC DE PROP VILLA SANTA ROSITA
  • ASOC DE PROP VIRGEN DE ASUNCION DE CARABAYLLO
  • ASOC DE PROP. DEL PROG. DE VIV. LAS MARGARITAS
  • ASOC DE PROP. EL ROBLE DE CAUDIVILLA
  • ASOC DE VIV LAS FLORES DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV LAS MERCEDES DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV LOS PORTALES DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV NICANOR ARTEAGA DOMINGUEZ
  • ASOC DE VIV RESID EL OASIS DORADO DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV VISTA ALEGRE DE CARABAYLLO
  • ASOC DEL PROGRAMA DE VIV. SANTA ANA
  • ASOC PROG VIV VISTA ALEGRE
  • ASOC PROG. DE VIV. OASIS DORADO
  • ASOC PROG. DE VIV. SANTA ROSITA
  • ASOC VIV NICANOR ARTEAGA DOMINGUEZ
  • P.V AMPLIACION PACAYAL
  • P.V CHAVIN DE HUANTAR I
  • P.V CHAVIN DE HUANTAR II
  • P.V LAS DALIAS DE CARABAYLLO
  • P.V EL ENCANTO DE CARABAYLLO
  • P.V EL ROSEDAL V DE CARABAYLLO
  • P.V LOS GORRIONES
  • P.V LOS JARDINES DE CARABAYLLO I ET
  • P.V LAS LOMAS DE CARABAYLLO
  • P.V EL PACAYAL I
  • P.V LAS PALMERAS
  • P.V EL PARAISO
  • P.V LOS RESID ANGELES DE CHILLON
  • P.V RESIDENCIAL SANTA MARIA
  • P.V SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO
  • P.V SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO II
  • P.V SAN MIGUEL
  • URB CAROLINA I ETAPA
  • URB RESID LOS ANGELES DE CARABAYLLO
  • URB RESID. LAS AMERICAS

Ate (9:00 am - 10:50 pm)

  • SECTOR 150
  • A.H HUAYCAN ZONA H
  • A.H HUAYCAN ZONA L
  • A.H HUAYCAN ZONA M
  • A.H HUAYCAN ZONA O
  • A.H HUAYCAN ZONA P
  • A.H HUAYCAN ZONA P AMPL