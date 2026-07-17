El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
VIERNES 17 DE JULIO
La Molina (1:30 am - 1:30 pm)
- SECTOR-164
- SECTOR-176
- SECTOR-440
- URB RESIDENCIAL MONTERRICO
San Miguel (1:37 am - 5:00 pm)
- ASOC LAS GARDENIAS
- URB CIUDAD PAPEL
- URB MARANGA 1RA ET.
- URB MARANGA 2DA ET.
- URB MARANGA 3RA ET.
- URB MIRAMAR
San Juan de Lurigancho (2:16 am - 11:00 am)
- SECTOR 400
- SECTOR 401
San Juan de Lurigancho (3:00 am - 10:55 pm)
- A.H CERRO SAUCE ALTO SECT 1
- A.H LOS PALOMARES
- A.H SANTA ROSA DE AZCARRUNZ
- AGRU VILLA VICTORIA
- APV INCA MANCO CAPAC 1RA ETAPA
- APV INCA MANCO CAPAC 2DA ETAPA
- APV INCA MANCO CAPAC 3RA ETAPA
- ASOC DE VIV. VILLA CASUARINAS
- ASOC INCA MANCO CAPAC PROG LA BASILIA
- ASOC PRO VIV. CHAVIN DE HUANTAR
- ASOC SAN JORGE
- ASOC SAN JUAN I
- ASOC SAN MARCOS
- ASOC SANTA CLARITA
- ASOC VIV LOS JARDINES DE SAN VICENTE
- P.I JARDINES STA CLARITA SEC:JARDINES CELIMA
- URB INDUSTRIAL LAS FLORES 81
- URB LOS ANGELES
Villa María del Triunfo (3:00 am - 7:00 pm)
- A.H LAS ANTILLAS ZONA JCM
- A.H FERNANDO BELAUNDE TERRY ZONA JCM
- A.H NUEVO HORIZONTE ZONA JCM
- A.H SEOR ASCENCIÓN DE CACHUY
Punta Negra (3:10 am - 4:00 pm)
- A.H. COSTA AZUL
- A.H. VILLA MERCEDES
San Juan de Lurigancho (3:48 am - 2:00 pm)
- A.H INTEG SOLID Y PROG SEC LOS FRUTALES CASABLANCA
- A.H INTEG SOLID Y PROG SECT PEDRO ZAZZALI
- A.H INTEG SOLID Y PROG SECT RAYMONDI, A -AMPL
- A.H INTEG SOLID Y PROG SECT SAN JUAN DE CASABLANCA
- A.H INTEG SOLID Y PROG SECT SS JUAN PABLO II
Ate (4:00 am - 8:00 pm)
- A.H INMIGRANTES DE CHINCHO
Ventanilla (7:00 am - 5:00 pm)
- A.H ANGAMOS
- A.H LOS CEDROS DE VENTANILLA
- A.H HIJOS DE GRAU
- A.H LOS HIJOS DEL ALMTE GRAU II-AMP,
- A.H ALEXANDER KOURI BUMACHAR
- A.H ALFONSO UGARTE
- A.H VILLA HERMOSA
Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)
- APV LOS SAUCES DE CARABAYLLO
- ASOC D COMP D PROG D VIV L CLAVELES D CARABAYLLO
- ASOC D PR D VIV D PR RES L GIRASOLES DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV. EL BOSQUEASOC DE PROP EL EDÉN
- ASOC DE PROP LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO I ET.
- ASOC DE PROP LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO II ET.
- ASOC DE PROP LOS JARDINES II ET.
- ASOC DE PROP LOS PINOS DE CARABAYLLO
- ASOC DE PROP RESID. SAN ROQUE
- ASOC DE PROP SANTA ROSA NORTE
- ASOC DE PROP URB EL BOULEVAR DE CARABAYLLO
- ASOC DE PROP VILLA MERCEDES DE CARABAYLLO
- ASOC DE PROP VILLA SANTA ROSITA
- ASOC DE PROP VIRGEN DE ASUNCION DE CARABAYLLO
- ASOC DE PROP. DEL PROG. DE VIV. LAS MARGARITAS
- ASOC DE PROP. EL ROBLE DE CAUDIVILLA
- ASOC DE VIV LAS FLORES DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV LAS MERCEDES DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV LOS PORTALES DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV NICANOR ARTEAGA DOMINGUEZ
- ASOC DE VIV RESID EL OASIS DORADO DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV VISTA ALEGRE DE CARABAYLLO
- ASOC DEL PROGRAMA DE VIV. SANTA ANA
- ASOC PROG VIV VISTA ALEGRE
- ASOC PROG. DE VIV. OASIS DORADO
- ASOC PROG. DE VIV. SANTA ROSITA
- ASOC VIV NICANOR ARTEAGA DOMINGUEZ
- P.V AMPLIACION PACAYAL
- P.V CHAVIN DE HUANTAR I
- P.V CHAVIN DE HUANTAR II
- P.V LAS DALIAS DE CARABAYLLO
- P.V EL ENCANTO DE CARABAYLLO
- P.V EL ROSEDAL V DE CARABAYLLO
- P.V LOS GORRIONES
- P.V LOS JARDINES DE CARABAYLLO I ET
- P.V LAS LOMAS DE CARABAYLLO
- P.V EL PACAYAL I
- P.V LAS PALMERAS
- P.V EL PARAISO
- P.V LOS RESID ANGELES DE CHILLON
- P.V RESIDENCIAL SANTA MARIA
- P.V SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO
- P.V SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO II
- P.V SAN MIGUEL
- URB CAROLINA I ETAPA
- URB RESID LOS ANGELES DE CARABAYLLO
- URB RESID. LAS AMERICAS
Ate (9:00 am - 10:50 pm)
- SECTOR 150
- A.H HUAYCAN ZONA H
- A.H HUAYCAN ZONA L
- A.H HUAYCAN ZONA M
- A.H HUAYCAN ZONA O
- A.H HUAYCAN ZONA P
- A.H HUAYCAN ZONA P AMPL
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