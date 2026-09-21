Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima y Callao:
LUNES 21 DE SEPTIEMBRE
Callao (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- URB. COSTA AZUL DE OQUENDO AV. ACAPULCO MZ B, C, AV. ALEJANDRO BERTELLO CDRA 31, AV. F CDRA 9, EX FUNDO OQUENDO AV. PARCELA L 10, ASOC. LA ALBORADA DE SANTA ROSA MZ A, B, PROVIV. BAHIA BLANCA MZ A, B, ASOC. SAN VALENTIN MZ E.
Ancón (9:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- CALLE S/N CDRAS. 2, 5, 6, CALLE JORGE CHÁVEZ CDRA. 1, AV. 2 DE MAYO CDRA. 6, CALLE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRA. 2, EDIFICIO VISTA MAR.
Ventanilla (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- A.H. BUENA VISTA PACHACUTEC MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. HIROSHIMA MZ B1, C1, D1, F1, G1, A.H. PILOTO PACHACUTEC GR C4 SECTOR C, MZ U2, U3, V1, V2, V3, W3, X3, Y3, Z3.
Comas (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. LA ALBORADA CALLE LOS ALAMOS CDRA 1 MZ D, G2, S1, AV. LOS INCAS CDRA 8 MZ S1, G2, AV. LOS NARANJOS CDRAS 1, 2 MZ D2, G2, H, H2, CALLE LOS DACTILES MZ E2, A.H. SAN JUAN BAUTISTA MZ H.
Los Olivos (8:00 a.m. a 7:30 p.m.)
- AV ALFREDO MENDIOLA 6068 INT PS 2
Jesús María (2:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- 03680A
- AV. HORACIO URTEAGA CDRAS 12, 13, AV. JOSE MARIA PLAZA CDRA 4, AV. REPUBLICA DOMINICANA CDRAS 3, 4, 5, CALLE HUIRACOCHA CDRA 12, JR. HUAMACHUCO CDRA 12, PLAZA DIEZ CANSECO CDRA 4,
MARTES 22 DE SEPTIEMBRE
Lima Cercado (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. CONDE LA VEGA AV. ARGENTINA CDRAS 18, 19, 20
Ventanilla (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- A.H. PEDRO SPADARO YAYA MZ H, C.P. SAN NICOLÁS MZ J, A.H. CHAVINILLO MZ D, U.P.I.S. PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACÚTEC AV. 225 MZ L, MZ A, C, E, F, G, H, I, J, K, M, O, ASOC. RESID. COSMOVISIÓN - PACHACÚTEC MZ D, I, A.H. MICAELA BASTIDAS MZ I, PASAJE G10 MZ K, H, J, A.H. OMAR MARCOS ARTEAGA CALLE AUSTRALIA MZ L, CALLE JAPON MZ D, CALLE ZELANDIA MZ H, MZ A, B, C, E, F, G, I, J, K, M, A.H. MARCELINA CABALLERO DE MORENO AV. FINLANDIA MZ G, CALLE LOS DIRIGENTES MZ D, MZ A, B, C, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, A.H. FELIX MORENO ROLDAN CALLE 14 MZ J, M, CALLE 3 MZ F, MZ A, A1, B, B1, BI, C, D, E, E1, G, H, H-01, H1, I, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, U1, V, X, A.H. LAS BRISAS DE PACHACUTEC - SECTOR I MZ A, B, C, D, A.H. LOS OLIVOS DE LA PAZ AV. FINLANDIA MZ C, D, I, J, S, AV. LOS CEDROS MZ G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, V, W, Y, AV. LOS INCAS MZ A1, D, E, O, AV. LOS NEGOCIOS MZ B, C, H, I, CALLE AUSTRALIA MZ N, O, W, X, CALLE BELGICA MZ D, E, F, G, H, I, K, L, M, CALLE BULGARIA MZ A, B-1, B1, G, P, Z, CALLE CANADA MZ Y, CALLE ESTADOS UNIDOS MZ M, N, V, W, CALLE GRECIA MZ A1, Z, CALLE INGLATERRA MZ D, E, J, T, CALLE JAPON MZ E, K, L, T, U, CALLE NICARAGUA MZ P, CALLE NORUEGA MZ A, B, B1, C1, G, H, P, Q, CALLE NUEVA ZELANDIA MZ U, V, CALLE SUECIA MZ Y, Z, MZ A-1, A.H. LOS CEDROS AV. EL PARQUE MZ G, I, AV. LOS CEDROS MZ N, O, U, CALLE BELGICA MZ G, CALLE ESPAÑA MZ U, CALLE GRECIA MZ B, CALLE PACHACUTEC MZ G2, CALLE PANAMA MZ Y, CALLE PORTUGAL MZ R, MZ A, A2, B2, C, D, E, F, H, H2, I-2, J, J1, L, M, P, Q, S, T, V, W, X, Z, A.H. LOS CEDROS - ETAPA II AV. EL PARQUE MZ A2, AV. LOS CEDROS MZ P, W, CALLE ALEMANIA MZ R, CALLE BULGARIA MZ N, CALLE ECUADOR MZ W, CALLE ESPAÑA MZ T, U, CALLE FRANCIA MZ E, J, S, CALLE GRECIA MZ P, CALLE ITALIA MZ V, CALLE PANAMA MZ G2, Z, CALLE PARAGUAY MZ Y, CALLE PORTUGAL MZ K, CALLE SUIZA MZ V, CALLE URUGUAY MZ W, MZ 0, A, A-2, B, B2, C, D, F, F2, G, H, H-2, H2, I, I-2, I2, J1, L, M, O, Q, X, A.H. LOS CEDROS - SECTOR VII CALLE PARAGUAY MZ X, R, A.H. SHALOM - PACHACUTEC AV. LOS INGENIEROS, CALLE G-8 MZ F, MZ G, G1, H, H-1, H1, L, A.H. MIRAMAR MZ F, G, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS AV. LOS INGENIEROS, MZ E, I, J, M, A.H. VIRGEN DE GUADALUPE AV. LOS INSURGENTES, MZ B, C, I, M, N, N(PRIMA), A.H. SAN MARTÍN DE PORRES MZ D, K, A.H. LA UNIÓN TAHUANTINSUYO MZ K, AV. LOS NEGOCIOS MZ C, C1, H, I, Q, AV. TOMAS VALLE CDRA 16, CALLE 18 MZ Z, CALLE AUSTRALIA MZ W, CALLE ESTADOS UNIDOS MZ W, CALLE INGLATERRA MZ J, K, S, CALLE NUEVA ZELANDIA MZ L, M, U, V, CALLE SUIZA MZ U, MZ A, B, D, E, F, G, H2, N, O, T.
San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- JR. LOS AMAUTAS CDRAS. 10, JR. APOMAYTA CDRAS. 1, 2, 4, 5, CALLE CAPAC LLAUTO CDRAS. 2, 3, 5, AV. PORTADA DEL SOL CDRAS. 2, 4, 5, JR. LOS CHASQUIS CDRAS. 9, 10, PSJE. LOS YUPANQUIS CDRAS. 3, 4, JR. SUNTUR PAUCAR CDRA. 5, JR. TAHUANTINSUYO CDRA. 10, JR. TIAHUANACO CDRAS. 9, 10, JR. TUPAC YAURI CDRA. 5, AV. GRAN CHIMÚ CDRAS. 9, 10, JR. CANTUTA CDRA. 3, JR. CAJAMARQUILLA CDRAS. 9, 10, URB. ZÁRATE MZS. B5, C5, J5, T5, U5, Q3.
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- URB. CANTO REY II ETAPA AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRAS 34, 35, 36, JR. RIO CHANCAY CDRA 4, MZ U, JR. AMAZONAS CDRAS 34, 35, JR. RIO SULLANA CDRA 4, ASOC. PRO. VIV. GARAGAY MZ I PRIMA J, PRIMA, J-1, J-2, K, PRIMA, L PRIMA, T, T-1, U, U PRIMA.
San Miguel (9:00 a.m. a 2:00 p.m.)
- AV. LOS PATRIOTAS CDRA. 4.
Carabayllo (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. C.P. EL MIRADOR Y EL EDÉN DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO CALLE LOS ALHEILIES MZ A, A.H. LAS CASUARINAS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZ B, A.H. ASOC. TÉCNICOS INDEPENDIENTES LAS LOMAS DE CARABAYLLO MZ A, B, A.H. SAN BENITO - SECTOR LAS LOMAS MZ A, C, L7, A.H. ASOC. VIV. AUTOGESTIONARIA SAN BENITO - ETAPA I CALLE GERANIOS MZ M, CALLE LAS MARGARITAS MZ L, CALLE LOS TULIPANES MZ A, B, C, D, E, E PRIMA, E1, E1 PRIMA, E1PRIMA, F, G, H, I, J, J PRIMA, J1, J1 PRIMA, K, LL, N, V1, W-1, W1, W2, A.H. ASOC. VIV. AUTOGESTIONARIA SAN BENITO - ETAPA II CALLE LOS CALIFICADORES MZ Y, CALLE LOS CONSTRUCTORES CDRA 2 MZ W, CALLE LOS INGENIEROS MZ Z, MZ U, V, V PRIMA, V1, V3, W1, W2 PRIMA, W3, X, A.H. ASOC. VIV. AUTOGESTIONARIA SAN BENITO - ETAPA III CALLE LOS ABOGADOS MZ K, CALLE LOS CALIFICADORES MZ G1, CALLE LOS VERIFICADORES MZ B2, MZ B-1, B1, B2 PRIMA, E1, F1, H1, J-1, J1, K1, L1, M1, N1, X, A.H. ASOC. VIV. AUTOGESTIONARIA SAN BENITO - ETAPA IV MZ K2, L-5, L3, L5, L6, L7, O-1, P1, T-1, T1, U1, AV. NORTE MZ C, AV. NORTE SUR MZ C, V SUB, AV. SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZ N, U, CALLE LAS COLINDANCIAS MZ N1, CALLE LAS GARDENIAS MZ K, CALLE LAS ROSAS MZ F, CALLE LAS VIOLETAS MZ E, CALLE LOS CALIFICADORES MZ F1, Y, CALLE LOS CONSTRUCTORES CDRA 2 MZ W, CALLE LOS GEOGRAFOS CDRA 3 MZ O1, CALLE LOS GIRASOLES MZ J, J1PRIMA, CALLE LOS GLADIOLOS MZ N, CALLE LOS INGENIEROS MZ A1, Z, CALLE LOS JAZMINES MZ B, C, CALLE LOS TECNICOS MZ V1, CALLE LOS TOPOGRAFOS CDRA 2, MZ V3, CALLE LOS TULIPANES MZ G, CALLE LOS VERIFICADORES MZ B2, MZ A, B1, B2 PRIMA, D, D-1, D1, E PRIMA, E1, E1 PRIMA, E1PRIMA, F-1, G1, H, H-1, H1, I, I SUB, I1, I1, J PRIMA, J-1, J1, J1 PRIMA, K1, K1 SUB, L, L1, L3, L4, L5, L6, L7, L8, LL, M, M-1, M1, N-1, N1 SUB, O-1, P1, Q1, R-1, R1, RI, S1, T-1, T1, U-1, U1, U1 SUB, V, W2, W3, X, A.H. LOS PORTALES DE BASILIO AUQUI CALLE LOS LINDEROS MZ N, ASOC. PRECUARIA VALLE SAGRADO MZ I, M, AGRUP. FAM. LA QUEBRADA MZ Q,
Carabayllo (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- AGRUPACIÓN BELLA VISTA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, AGRUPACIÓN FAMILIAR LOS SOLIDARIOS MZ. E, AGRUPACIÓN FAMILIAR SOL RADIANTE MZ. B, AGRUPACIÓN FAMILIAR VALLE FIRST MZ. B, URBANIZACIÓN SOL NACIENTE DE CARABAYLLO MZS. B2, C, C2, D, D2, E, E2, E3, E4, E5, E6, F2, G2, H2, I, I2, J2, K2, L2, L3, L4, M2, M3, M5, M6, N2, AH.SOL NACIENTE II ZONA MZS. 2, E4, E5, E6, M3, M4
Rímac (9:30 a.m. a 1:30 p.m.)
- URB. PERRICHOLI JR. VIRU CDRA 6.
San Isidro (10:00 a.m. a 3:00 p.m.)
- URB. ORRANTIA DEL MAR AV. AUGUSTO PEREZ ARANIBAR CDRAS 1, 13, 21, 35, AV. DEL EJERCITO CDRA 15, AV. GRAL. SALAVERRRY CDRAS 3, 34, 35, MZ 5, CALLE BALTAZAR LA TORRE CDRAS 1, 3, 10, 11, CALLE CABO BLANCO CDRAS 1, 2, CALLE CARLOS CONCHA CDRAS 2, 3, CALLE GRAL. LA FUENTE CDRA 3, CALLE M. SALAZAR CDRA 2, CALLE S/N CDRA 21.
Andajes (8:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- Centro Poblado Ayarpongo, Andajes; Ubicados en el distrito de Andajes.
MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- A.H. JUAN PABLO II MZ D1, D2, E9, E10, E11, AV. EL MURO CDRA 6.
San Miguel (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. RINCONADA DE PANDO MZS. A, B, C, D, E, F, R, S, S1, A.H. LOMAS DE PANDO MZS. A, B, ASOC. VIV. SAN MARCOS MZ. R
Ancón (9:00 a.m. a 3:00 p.m.)
- CALLE TRANSFORMADORES MZ V, Y, AV. LOS ELEVADORES MZ W, JR. LOS ALOES MZ Y.
Puente Piedra (9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- COOP. AGRARIA GALLINAZOS MZ A, B, ASOC. CASA HUERTA SAN PEDRO MZ I, PARCELA 74 MZ B, G, ASOC. COM. AGROP. INDEP. DEL NORTE MZ E.
Carabayllo (10:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- A.H. SU MAJESTAD HIROHITO MZS. A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I, COMITÉ 38 AMPL. SEÑOR DE LUREN MZS. 10Q, 11R, 12Ñ, AGRUP. FAM. EL RESPLANDOR V SCT. EL PROG. DE CARABAYLLO MZS. A, B.
San Juan de Lurigancho (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- 06188C URB. CANTO REY AV. EL ROSARIO MZ D, , AV. LAS PALMERAS CDRA 8, MZ BL, AV. LOS COCALENOS CDRAS 6, 7, A.H. HUANTA I, MZ Q, AGRUP. SANTA ROSA MZ G, A.H. SIMÓN BOLÍVAR AV. LAS PALMERAS CDRA 7, MZ T, A.H. MIGUEL GRAU AV. SANTA ROSA, MZ AL, URB. CANTO GRANDE AV. EL ROSARIO MZ F, FL, H, I, IL, AV. EL ROSARIO CDRA 5, MZ 1, I, IL, AV. LAS PALMERAS MZ R, R1, SL, AV. LAS PALMERAS CDRA 6, , AV. LAS PALMERAS CDRA 8, MZ V, AV. LOS CIRUELOS, AV. LOS CIRUELOS CDRA 10, MZ R, S, AV. LOS COCALENOS CDRA 6, MZ Q, QL, T, XL, TL, X, AV. LOS PACAES CDRAS 9, 10, MZ R, V, T, TL, AV. SAN MARTÍN DE PORRES CDRAS 6, 7, MZ G, GL, H, I, S, V, VL, I, MZ U, UL, V, CALLE EL SANTUARIO CDRA 7, MZ HL, CALLE LA CAPILLA CDRA 8 MZ EL, CALLE LA HERMITA CDRA 8 MZ E, EL, CALLE LAS LIANAS CDRA 9 MZ U, CALLE LAS PARQUINSONIAS MZ D, E, PASAJE LOS CLAVELES MZ B, PASAJE LOS EUCALIPTOS MZ B, PASAJE LOS GIRASOLES MZ U, UL, MZ A, C, G9, I12, MML, RL, U15L, URB, V15, V2L, URB. CANTO GRANDE - 2DA ETAPA MZ D, URB. CIUDAD SATÉLITE CANTO GRANDE AV. SAN MARTÍN DE PORRES CDRA 8 MZ C, AV. SANTA ROSA MZ EL, AV. SANTA ROSA CDRA 7, CALLE LAS PARQUINSONIAS, MZ TL, URB. CANTO GRANDE AV. EL ROSARIO CDRAS 5, MZ IL, AV. LAS PALMERAS CDRAS 6, 7, MZ RL, SL, VL, AV. LOS CIRUELOS MZ RL, AV. LOS COCALENOS CDRA 7, AV. LOS PACAES CDRA 9, AV. SAN MARTÍN DE PORRES MZ VL, AV. SAN MARTÍN DE PORRES CDRA 5 MZ ILMZ VL, MZ EL, CALLE LAS LIANAS MZ UL, PASAJE LOS EUCALIPTOS MZ BL, MZ GL, QL, TL, U15L, A.H. LAS PALMERAS CALLE LAS LIANAS MZ T, MZ A, A1, AI, B, BL, C, C1, CL, U, U15, V, V1, A.H. LA HERMITA CALLE LA HERMITA MZ E, ASOC. DE VIV. LA UNIÓN MZ D, U15, AGRUP. DE VIV. MI CASA MZ V, VL.
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE
Comas (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- OTROS PREDIO MERCEDES PARCELA U.C. 008964 M SN - L SNOTROS CHACRA GRANDE VALLE CHILLON. OTROS
Comas (9:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- JR. 21 DE SETIEMBRE CDRAS. 8, 9, JR. PUNO CDRAS. 2, 3, JR. LOS PINOS CDRAS. 8, 9, AV. STA. CRUZ CDRAS. 3, 4, JR. STA. ROSA CDRAS. 8, 9, AV. 21 DE SETIEMBRE CDRA. 8.
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- A.H. EL ARENAL DE CANTO GRANDE MZS. A, B, AGRUP. FAM. COMBATE DE ANGAMOS MZS. A, B, E, A.H. MIGUEL GRAU MZS. A, B, C, D, E, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ. C, AGRUP. FAM. NUEVO AMANECER 11 DE OCTUBRE MZ. C, URB. CIUDAD SATÉLITE CANTO GRANDE MZ. C.
San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. EL FORESTAL MZ. A, AGRUP. FAM. LOS HIGALES DE CAMPOY MZS. A, B, A.H. VILLA CAMPOY MZ. A, ASOC. COMP. CORAZÓN DE JESÚS MZ. A, C.P. CAMPOY MZ. A, A.H. 30 DE DICIEMBRE MZS. A, B.
Carabayllo (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- JR. 25 DE FEBRERO CDRAS. 2, 3, JR. 28 DE MARZO CDRAS. 2, 3, 4, 5, JR. ALFONSO UGARTE CDRAS. 1, 2, JR. ANCÓN CDRAS. 1, 2, 3, JR. AREQUIPA CDRAS. 1, 2, 3, 4, AV. MERINO REYNA CDRAS. 1, 2, 3, AV. TUPAC AMARU CDRAS. 13, 14, 15, 16, 17, 95, 97, PSJE. TÚPAC AMARU CDRA. 4, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS. 1, 2, 3, CALLE CUZCO CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. LIMA CDRAS. 1, 2, 3, JR. MIGUEL GRAU CDRAS. 1, 2,3, JR. INDUSTRIAL CDRAS. 2, 3, JR. LEONCIO PRADO CDRA. 1, JR. PUNO CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. MOQUEGUA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. RAMÓN CASTILLA CDRA. 1, JR. STA. ROSA DRAS. 2, 3, JR. TARMA CDRAS. 2, 3, 4, PSJE. LOS NARANJOS CDRA. 1, PSJE. LOS CLAVELES CDRA. 1, PSJE. LA MERCED CDRA. 1, PSJE. RAÚL PORRAS BARRENECHEA CDRA. 2, A.H. RAÚL PORRAS BARRENECHEA MZS. 13, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 41, 43, 43A, 43E, 44, 66, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, 70, 70A, 70D, 71, 71A, 71B, 71C, 72, A.H. RAÚL PORRAS BARRENECEHA CMTE. 56 MZS. A, B, C, A.H. VILLA POLVORÍN II MZ. C, A.H. LA FLOR II ETP CMT. VECINAL N° 06 MZS. A, A1, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E1, F, F1, G1, O, P.J. VALLECITO MZS. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 36, 37, 38, 39, A.H. CRUZ MILAGROSA LA FLOR MZS. 69E, 88B, 88C, 88D, 88E, 88F, 88G, 89B, 89C, 89G, ASOC. DE VIV. LAS SÁBILAS MZ. A, A.H. EL MIRADOR DE CARABAYLLO MZS. A, A PRIMA.
Bellavista (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- CALLE LAS AGUAMARINAS CDRA. 2, CALLE LAS AMATISTAS CDRA. 1, CALLE LAS ESMERALDAS CDRA. 2, JR. LOS ZAFIROS CDRA. 2, CALLE LOS BRILLANTES CDRA. 1, CALLE LOS DIAMANTES CDRA. 1, CALLE LOS TOPACIOS CDRAS. 1, 2, A.H. LUIS NEGREIROS VEGA MZS. A, B, AV. GUARDIA CHALACA CDRA. 23, AV. GUARDIA CHALACA CDRAS. 20, 21, 23, 24, 25, PARQUE 200 MILLAS URB. SAN ANTONIO.
San Isidro/ Magdalena del Mar (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- AV. A. BOLOGNESI CDRAS. 3, 4, CALLE JOSÉ DIONISIO DE ANCHORENA CDRAS. 3, 4, CALLE BALTAZAR LA TORRE CDRAS. 8, 9, 10, AV. GRAL. JUAN ANTONIO PEZET CDRAS. 16, 17, 19, CALLE MANUEL UGARTE Y MOSCOSO CDRAS. 6, 7, 8, 9, CALLE MANUEL MARCOS SALAZAR CDRA. 2, CALLE GRAL. DE LA FUENTE CDRAS. 2, 3, CALLE DELLEPIANE CDRA. 4, 5, AV. GRAL. SALAVERRY CDRAS. 32, 33, 34, 35, CALLE ACOSTA CDRA. 1.
San Juan de Lurigancho (10:00 a.m. a 12:00 p.m.)
- 13378A
- JR. AMAZONAS CDRA. 1, JR. IQUITOS CDRAS. 4, 5, A.H. VIRGEN DE CHAPI MZS. A, B, C, D, D1, E, F, G.
San Miguel (8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- 05158C
- JR. VIRÚ CDRAS. 4, 5.
Rímac (9:30 a.m. a 1:30 p.m.)
- 05158C
- JR. VIRÚ CDRAS. 4, 5.
Bellavista (12:00 p.m. a 1:00 p.m.)
- URB. LA SAGRADA FAMILIA MZS. B, C, D, E, F, AV. VENEZUELA CDRAS. 16, 18, 19, 20, CALLE LOS JUNCALES CDRAS. 1, 2, JR. LOS CARRIZALES CDRAS. 1, 2, JR. LAS ROSAS CDRAS. 2, 3, URB. JARDINES VIRÚ COOP. COPSA MZ. Q, CALLE LOS CHINCHORROS CDRA. 2, CALLE LAS PONCIANAS CDRA. 1, URB. PROCIÓN MZ. C, URB. CIUDAD DEL PESCADOR MZ. L2, CALLE C CDRA. 3.
Oyón (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- Comunidades de Nava, Mallay y Tinta; ubicados en el distrito de Oyón.
Chancay (8:30 a.m. a 12:30 p.m.)
- Pueblo Joven Santa Rosa ubicado en el distrito de Chancay.
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
Comas (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- PRO VIV. HISTÓRICO PUNCHAUCA MZS. A, E, F, PRO. VIV. STA. ISABEL MZ. C, PRO. VIV. STA. ELIZA MZ. E.
Callao (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. EX FUNDO MARQUEZ MZS. 20, 43, 44, 45, 46, 50, 50B, 51A, 54, 54A, 55, 57, 58A, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 70, 71A, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 98A, A.H. AMP. VILLA CALDERÓN MZS. A1, A2, B, B1, C, D, E, E1, F, G, H, I.
San Martín de Porres/ Callao (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. VIV. JARDINES DE STA. ROSA III ETP MZS. A, B, C, URB. LA ALBORADA DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, ASOC. DE VIV. STA. MARÍA DEL VALLE ETP III MZS. A, B, C, D, ASOC. SAN VALENTÍN 1 ETP. MZS. A, B, C, D, ASOC. SAN VALENTÍN 2 ETP. MZS. A, D, F, G, ASOC. LOS OLIVOS DE SAN VICENTE MZS. A, B, C, D, E, URB. SAN REMO III ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, ASOC. STA. MARÍA DEL VALLE III ETP MZS. A, B, C, D, PROG. VIV. SAN BENITO DE PALERMO MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, PRO. VIV. LAS GARDENIAS DE OQUENDO ETP. II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, PRO. VIV. VISTA ALEGRE I MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, PRO. VIV. VISTA ALEGRE II MZS. A, B, PRO. VIV. BAHÍA BLANCA DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. RES. DUEÑAS MZS. A, D, E, F, PRO. VIV. LAS DELICIAS DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, PRO. VIV. SOL DE OQUENDO MZS. B, C, D, PPRO. VIV. LA ENCANTADA DEL VALLE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, PRO. VIV. LAS CASUARINAS DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, F, I, PRO. VIV. LA FLORESTA DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, PRO. VIV. EL OLIVAR DE OQUENDO II ETP. MZS. A, B, C, PRO. VIV. EL OLIVAR DE OQUENDO III ETP. MZS. A PRIMA, C, URB. MANUEL MUJICA GALLO MZ. B1, PRO. VIV. SAN CARLOS MZ. C, PRO. VIV. LOS PINOS DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, PRO. VIV. LAS DALIAS DE OQUENDO II MZS. A, B, C, D, F, PRO. VIV. VILLAS DE OQUENDO AMP. I ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, Q, PRO. VIV. VIÑAS DE AMÉRICA OQUENDO MZS. B, C, D, E, F, H, I, L, PRO. VIV. SAN CARLOS MZ. C, PRO. VIV. SAN CARLOS MZ. C, PRO. VIV. SAN JUAN DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, F.
Carabayllo (9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- ASOC. DE PQE. PROP. CASA HUERTA NUEVA ESPERANZA SCT. SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZS. A, B, C.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- A.H. NUEVA VIDA ZONA “A” MZS. A, B, C, AGRUP. FAM. CAMPAMENTO DE DIOS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, AGRUP. FAM. SAN ANTONIO DE PADUA JUAN PABLO II MZS. A, A1, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F, F1, F2, G, G1, G2, G3, G4, H, H1, H2, I, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N2, N, O, O1, O2, P, P1, P2, Q, R, S, S1, S3, S4, S5, T, T1, U, V, W, X, Y, Y1, Z, Z1, PROY. INT.LOS ÁNGELES SCT. NUESTRA SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN MZS. A, B, C, D, H, I, J, L, M, Ñ, O, P, Q, R, S, T, AGRUP. FAM. HIJOS DE JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, Q, PROY. INT. LOS ÁNGELES SCT. CERRITO LA LIBERTAD MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, J, J PRIMA, L, M1, M2, M3, M4, M5, AGRUP. FAM. LAS COLINAS DE JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. JUAN PABLO II ET. 1 ARENAL MZS. A1, B1, D1, E1, F1, G1, Q, S, S2, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. JUAN PABLO II ET. 3 ARENAL MZS. S2, T.
SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
Puente Piedra (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- A.H. CÉSAR VALLEJO II MZS. A, B, C, ASOC. NIÑO DIVINO MZS. A, I, LOT. VIV. LEONCIO PRADO OESTE ZAPALLAL MZ. I, LOT. SEMI RÚSTICA LEONCIO PRADO OESTE MZ. K.
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