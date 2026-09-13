El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
LUNES 14 DE SEPTIEMBRE
San Juan de Lurigancho (1 pm - 8 pm)
- A.H. Bayóvar
- Ampl. Héroes de Tiwinza de Bayóvar
- A.H. 13 de Octubre
- AF Ciudad Luz
- P.J. San Salvador
- AF Virgen del Carmen
- Agru. Siglo XXI
- A.H. Sta Cruz de Vista Alegre
- A.H. Nuevo San Salvador
- A.H. 22 de Noviembre Ampl.
- A.H. Tiwinza Ampl.
- A.H. San Miguel de Pollopampa
- Ampliación F2 Parcela A
- AF Tierra Prometida
- AF Alfonso Ugarte Héroes de Tiwinza
- A.H. U.P. Sector Los Hijos de Ramon Castilla
- Sector Hijos de Ramon Castilla Ampl.
- A.H. Santa Cruz
- A.H. Balcón de Bayóvar
- A.H. Los Amautas
- AF Lourdes Camones
La Molina (2 pm - 11:50 pm)
- Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa
- Asoc. Los Arbolitos
- Urb. Sol de La Molina II y III etapa
Seguir temas