El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE

San Juan de Lurigancho (1 pm - 8 pm)

A.H. Bayóvar

Ampl. Héroes de Tiwinza de Bayóvar

A.H. 13 de Octubre

AF Ciudad Luz

P.J. San Salvador

AF Virgen del Carmen

Agru. Siglo XXI

A.H. Sta Cruz de Vista Alegre

A.H. Nuevo San Salvador

A.H. 22 de Noviembre Ampl.

A.H. Tiwinza Ampl.

A.H. San Miguel de Pollopampa

Ampliación F2 Parcela A

AF Tierra Prometida

AF Alfonso Ugarte Héroes de Tiwinza

A.H. U.P. Sector Los Hijos de Ramon Castilla

Sector Hijos de Ramon Castilla Ampl.

A.H. Santa Cruz

A.H. Balcón de Bayóvar

A.H. Los Amautas

AF Lourdes Camones

La Molina (2 pm - 11:50 pm)