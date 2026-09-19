El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
Ate (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- A.H. Los Alisos de Amauta
- P.S. Santa María
- PS 1, 2, 3, 4, 5, 6
La Victoria (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)
- A.H. Cerro San Cosme
- Psje. Carlos Bondy
- Calle Ayacuch
- Calle Atahualpa
- Jirón Gral. Ciurlizza
- Av. Bauzate y Meza
- todas las calles interiores a este cuadrante
Independencia (12:00 p.m. a 10:00 p.m.)
- A.H. 18 de Enero
- A.H. 12 de Febrero
- A.H. 20 de Octubre
- A.H. 19 de Setiembre
- A.H. Valle Hermoso de los Incas
- A.H. Valle Sagrado de los Incas II etapa
- U. Pop. Tahuantinsuyo
Independencia (12:00 p.m. a 10:00 p.m.)
- A.H. 5 de Abril
- A.H. 12 de Febrero
- A.H. 12 de Febrero II etapa Ampliación
- A.H. 27 de Marzo Ampliación
- A.H. 27 de Marzo
- A.H. Leoncio Prado Ampliación
- A.H. Leoncio Prado
- A.H. Señor de los Milagros
- A.H. Valle Cruz de Mayo
- A.H. Valle Sagrado de los Incas II etapa
- A.H. Valle Sagrado de los Incas III etapa
- A.H. Valle Young
- P.J. Carmen Alto
- U. Pop. Tahuantinsuyo
Ate (1:00 p.m. a 11:50 p.m.)
- A.H. Los Alisos de Amauta Mzs. K1, K2, K3, K4, K5
- Mzs. V1, V2, V3
- Mzs. Y, Z
- Mzs. A1, A2, A3
- Mzs. B1,B2
- Mzs. C1, D1, E1
- Mzs. F1, F2
- Mzs. H1, H2
- Mz. I
- Mzs. J1, J2.
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