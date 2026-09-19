Hora, día y zonas afectadas por el corte de agua en Lima HOY | Foto: Composición EC
Hora, día y zonas afectadas por el corte de agua en Lima HOY | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

Ate (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

  • A.H. Los Alisos de Amauta
  • P.S. Santa María
  • PS 1, 2, 3, 4, 5, 6

La Victoria (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)

  • A.H. Cerro San Cosme
  • Psje. Carlos Bondy
  • Calle Ayacuch
  • Calle Atahualpa
  • Jirón Gral. Ciurlizza
  • Av. Bauzate y Meza
  • todas las calles interiores a este cuadrante

Independencia (12:00 p.m. a 10:00 p.m.)

  • A.H. 18 de Enero
  • A.H. 12 de Febrero
  • A.H. 20 de Octubre
  • A.H. 19 de Setiembre
  • A.H. Valle Hermoso de los Incas
  • A.H. Valle Sagrado de los Incas II etapa
  • U. Pop. Tahuantinsuyo

Independencia (12:00 p.m. a 10:00 p.m.)

  • A.H. 5 de Abril
  • A.H. 12 de Febrero
  • A.H. 12 de Febrero II etapa Ampliación
  • A.H. 27 de Marzo Ampliación
  • A.H. 27 de Marzo
  • A.H. Leoncio Prado Ampliación
  • A.H. Leoncio Prado
  • A.H. Señor de los Milagros
  • A.H. Valle Cruz de Mayo
  • A.H. Valle Sagrado de los Incas II etapa
  • A.H. Valle Sagrado de los Incas III etapa
  • A.H. Valle Young
  • P.J. Carmen Alto
  • U. Pop. Tahuantinsuyo

Ate (1:00 p.m. a 11:50 p.m.)

  • A.H. Los Alisos de Amauta Mzs. K1, K2, K3, K4, K5
  • Mzs. V1, V2, V3
  • Mzs. Y, Z
  • Mzs. A1, A2, A3
  • Mzs. B1,B2
  • Mzs. C1, D1, E1
  • Mzs. F1, F2
  • Mzs. H1, H2
  • Mz. I
  • Mzs. J1, J2.