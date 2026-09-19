Por José Templo

El primer debate de candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima se realizará el próximo lunes 21 de setiembre y reunirá a 13 de los 26 postulantes que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La jornada, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), permitirá que los candidatos presenten su visión sobre la capital, contrasten sus propuestas con otros participantes y respondan interrogantes planteadas por la ciudadanía. El encuentro se desarrollará bajo un formato dividido en cuatro bloques y contará con la participación de los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz Laguna como moderadores. A continuación, te contamos a qué hora y dónde se realizará el debate de este 21 de setiembre, quiénes participarán y cómo será la dinámica establecida por el JNE.

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