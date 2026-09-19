El primer debate de candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima se realizará el próximo lunes 21 de setiembre y reunirá a 13 de los 26 postulantes que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La jornada, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), permitirá que los candidatos presenten su visión sobre la capital, contrasten sus propuestas con otros participantes y respondan interrogantes planteadas por la ciudadanía. El encuentro se desarrollará bajo un formato dividido en cuatro bloques y contará con la participación de los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz Laguna como moderadores. A continuación, te contamos a qué hora y dónde se realizará el debate de este 21 de setiembre, quiénes participarán y cómo será la dinámica establecida por el JNE.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE SERÁ EL DEBATE PARA LA ALCALDÍA DE LIMA ESTE 21 DE SETIEMBRE?

La primera jornada del debate municipal está programada para este lunes 21 de setiembre desde las 8:00 p. m. El encuentro tendrá como escenario el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), ubicado en San Borja. En esta fecha intervendrán 13 candidatos, mientras que los otros 13 participantes tendrán su turno el martes 22 de setiembre.

El evento ha sido organizado por el JNE como parte de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y busca establecer condiciones equivalentes para que las candidaturas puedan exponer sus planteamientos para Lima Metropolitana.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN EL DEBATE DEL 21 DE SETIEMBRE?

El sorteo público realizado por el JNE definió el orden de participación de los 13 candidatos que estarán presentes en la primera jornada:

Batalla Perú: Samir Frank Quispe Caballero. Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Cassinelli. Partido Democrático Somos Perú: Carlos Bruce Montes de Oca. Partido Morado: Victoria Betzabé La Cruz Garcés. Frepap: Segundo Valdez Zavala. Alianza para el Progreso (APP): Elio Fernando Riera Garro. Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez. Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez. Juntos por el Perú: Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar. Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino. Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué. Podemos Perú: Daniel Belizario Urresti Elera. Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro.

¿CÓMO SERÁ LA DINÁMICA DEL DEBATE PARA LA ALCALDÍA DE LIMA?

El debate tendrá cuatro bloques con diferentes modalidades de participación:

Visión de Lima: cada candidato contará con un minuto y medio para presentar su visión de la capital. Interacción: los participantes se distribuirán en duplas y una terna para formular preguntas, responder y realizar réplicas durante tres minutos. Preguntas ciudadanas: los candidatos responderán dos interrogantes escogidas por el JNE entre las 4,921 preguntas recibidas mediante la campaña “Pregúntale a tu candidat@”. Este bloque tendrá los segmentos 3A, Pregunta ciudadana, y 3B, Sin rodeos. Mensaje final: cada postulante tendrá un minuto y medio para realizar su intervención de cierre.

El formato busca combinar la exposición individual con el intercambio entre candidatos y las preguntas planteadas por la ciudadanía.

¿CON QUIÉNES DEBATIRÁ CADA CANDIDATO EL 21 DE SETIEMBRE?

El segundo bloque tendrá cinco duplas y una terna, definidas mediante sorteo:

Partido Patriótico del Perú vs. Podemos Perú.

Alianza para el Progreso vs. Partido Político Pueblo Consciente.

Tierra Verde vs. Somos Perú.

Partido Morado vs. Obras.

Frepap vs. Ahora Nación.

Juntos por el Perú vs. Partido Demócrata Verde vs. Batalla Perú.

Los cruces permitirán que los candidatos contrasten sus propuestas y respondan a las intervenciones de sus respectivos contrincantes.

¿QUÉ CANDIDATOS RESPONDERÁN LAS PREGUNTAS DE LOS CIUDADANOS?

Para el segmento 3A, “Pregunta ciudadana”, el JNE estableció los siguientes grupos:

Frepap vs. Podemos Perú.

Alianza para el Progreso vs. Partido Patriótico del Perú.

Somos Perú vs. Ahora Nación.

Obras vs. Juntos por el Perú.

Partido Político Pueblo Consciente vs. Tierra Verde.

Partido Demócrata Verde vs. Batalla Perú vs. Partido Morado.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL BLOQUE “SIN RODEOS” DEL DEBATE?

En el segmento 3B, denominado “Sin rodeos”, los candidatos deberán responder las preguntas con sí o no y explicar posteriormente el motivo de su respuesta.

Los cruces establecidos son:

Alianza para el Progreso vs. Partido Morado.

Frepap vs. Ahora Nación.

Obras vs. Somos Perú.

Partido Demócrata Verde vs. Podemos Perú.

Partido Patriótico del Perú vs. Tierra Verde.

Partido Político Pueblo Consciente vs. Batalla Perú vs. Juntos por el Perú.

VÍDEO RECOMENDADO: