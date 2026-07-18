El arco de Elbaf está más emocionante que nunca! Tras los eventos recientes, los seguidores de la obra de Eiichiro Oda están ansiosos por presenciar el esperado enfrentamiento entre Luffy y Scopper Gaban por la llave para liberar a Loki.

Si no te quieres perder el estreno del capítulo 1170 de ONE PIECE el próximo domingo 19 de julio, aquí te dejamos la guía completa con los horarios exactos de lanzamiento y dónde verlo online de forma legal.

Estreno de ONE PIECE 1170: Horarios por países

Para que prepares los bocadillos y sintonices la plataforma a tiempo, te compartimos las horas en las que estará disponible el episodio según tu ubicación geográfica:

México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica: 10:00 AM

10:00 AM Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 11:00 AM

11:00 AM Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana: 12:00 PM

12:00 PM Argentina, Uruguay, Paraguay: 1:00 PM

1:00 PM España: 6:00 PM

¿Dónde ver online el capítulo 1170 de ONE PIECE en español?

Como ya es costumbre, la plataforma oficial encargada de la distribución del anime en simulcast para España y Latinoamérica es Crunchyroll.

Para ver el episodio apenas se estrene, necesitarás contar con una suscripción activa a cualquiera de sus planes Premium. En caso de no tenerla, el episodio suele estar disponible de forma gratuita con anuncios unos días después, dependiendo de las políticas de tu región.

¿Qué pasará en el episodio 1170?

El avance oficial titulado “¡Consigue la llave! Luffy vs. Scopper Gaban” nos anticipa un combate legendario en la tierra de los gigantes. Scopper Gaban, la antigua mano izquierda del mismísimo Rey de los Piratas, Gol D. Roger, se interpone en el camino de Luffy resguardando la llave de la celda de Loki.

Bajo su apariencia despreocupada, Gaban esconde un Haki y una fuerza física descomunal que pondrán a prueba la determinación del capitán de los Sombrero de Paja. ¿Logrará Luffy arrebatarle la llave?

Puedes echarle un vistazo al emocionante avance oficial aquí:

Ficha Técnica: ONE PIECE – Episodio 1170