El viaje de los Sombrero de Paja por la tierra de los gigantes está lejos de terminar y las emociones se intensifican. Se ha confirmado de forma oficial que el episodio 1169 de ONE PIECE, el cual marcará el inicio de la esperada Parte 2 del arco de Elbaph en esta temporada, tendrá su estreno en la plataforma de streaming Crunchyroll.

¿Cuándo se estrena el capítulo 1169 de ONE PIECE en Crunchyroll?

Para marcarlo en el calendario: el estreno oficial de la segunda parte de esta aventura en Elbaph llegará el próximo domingo 12 de julio de 2026. Los seguidores de la obra de Eiichiro Oda podrán disfrutar del episodio en simulcast a través de Crunchyroll, pocas horas después de su emisión en la televisión japonesa.

¿Qué pasará en la Parte 2 del arco de Elbaph?

Tras los impactantes sucesos de los primeros capítulos en la isla de los gigantes, la trama da un giro intrigante. De acuerdo con el avance oficial Luffy y su grupo continúan con la intensa búsqueda de la llave necesaria para liberar a Loki.

En su camino, terminan adentrándose en una misteriosa sala del trono completamente en ruinas. Sin embargo, no estarán solos en este inhóspito lugar: allí aguarda un enigmático anciano con un aspecto bastante peculiar que afirma conocer a Luffy. La identidad de este personaje promete sacudir los cimientos de la historia.

“La leyenda oculta en Elbaph”: Título oficial del capítulo

El nuevo capítulo llevará por título “The Legend Lurking in Elbaph - The Identity of the Mountain-Eater” (La leyenda oculta en Elbaph: La identidad del Devorador de Montañas). Este nombre ya ha encendido las teorías entre los fans, sugiriendo que se revelarán importantes secretos del pasado de la isla o conexiones directas con personajes legendarios que los Sombrero de Paja están por descubrir.

Avance oficial

Ficha técnica: ONE PIECE – Episodio 1169