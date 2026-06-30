Los primeros spoilers del capítulo 1187 del manga de “ONE PIECE” ya han salido. Aquí te contamos todo lo que acaba de pasar después de que Luffy le haya dado un fuerte golpe a Imu.

Spoilers “ONE PIECE 1187″

Portada: Reiju protege a un pato negro (con los ojos y el peinado de Sanji) de sus hermanos y su padre, quienes tienen los ojos, los peinados y los cascos estilo Judge de la familia Vinsmoke.

Después de ser atacado, Imu contraataca disparando energía demoníaca desde ambas manos hacia Luffy y Loki.

Loki está inmovilizado en un bloque de hielo irrompible. Cuando su martillo golpea el hielo, este se derrite.

Imu crea una llama parlante en el pecho de Loki, luego dispara una espada de aura masiva a través del cuerpo de Loki, perforando el punto exacto donde está la llama parlante.

El nombre del ataque que Imu usa contra Loki es Stigma (Espada Demoniaca).

(Espada Demoniaca). Zoro vs. Sommers.

Sanji vs. Killingham.

Sanji recuerda a Gaban diciéndole que tiene las cualidades de alguien con Haki del Conquistador.

Gaban le dice a Sanji: “Conviértete en rey. Si realmente quieres que Luffy se convierta en el Rey de los Piratas”.

Al final del capítulo, Luffy aparece ante Imu en Gear 5.

Imu: “Así que finalmente has aparecido... Joy Boy”.

Luffy: “¡¡Deja de llamarme por otro nombre!! ¡Mi nombre es Luffy! ¡¡Soy el hombre que se convertirá en el Rey de los Piratas!!”

La página final presenta el texto en inglés: “Saint Nerona Imu VS Monkey D. Luffy”

La próxima semana sí habrá manga.

¿Dónde leer el capítulo 1186 de “ONE PIECE” gratis y en español?

La plataforma oficial para disfrutar de las aventuras de Luffy y los Sombrero de Paja es Manga Plus, la web y aplicación oficial de la editorial Shueisha.

Podrás leer el capítulo 1186 de manera completamente gratuita y legal. La plataforma ofrece el contenido en varios idiomas, incluyendo español (tanto de España como de Latinoamérica) e inglés. Te recomendamos tener la aplicación descargada en tu dispositivo móvil o acceder directamente a su sitio web para evitar el colapso de los servidores en el minuto uno.

Horarios de estreno para “ONE PIECE” 1187 en Manga Plus

Como es habitual, Manga Plus realiza un lanzamiento simultáneo a nivel global. Dependiendo del país en el que te encuentres, la hora exacta en la que se habilitará el capítulo 1187 este domingo 5 de julio variará.

Aquí tienes los horarios principales para España y Latinoamérica:

España (Península): 17:00 horas

17:00 horas México, Guatemala, Costa Rica: 09:00 horas

09:00 horas Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 10:00 horas

10:00 horas Chile, Venezuela, República Dominicana: 11:00 horas

11:00 horas Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 horas

Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”

El capítulo, titulado “Una vez más”, comienza en su portada mostrando a un feliz Loki de niño dibujando en secreto mientras Ida alimenta a sus lobos. La acción principal arranca en el reino de Esperia, el cual se encuentra bajo las llamas y el caos debido a un devastador ataque del Gobierno Mundial, mientras sus habitantes luchan desesperadamente por su independencia frente a una lluvia de balas.

Dentro del castillo, Brook está en shock tras presenciar la muerte del rey Luven. Envuelto en lágrimas y recordando momentos felices junto al monarca, Brook suplica por ayuda médica mientras es observado fijamente por la princesa Shuri (quien luce una apariencia endemoniada), el Caballero Sagrado San Manmeyer Growlo y la silueta de Imu. Cuando Brook confronta a Shuri exigiendo saber qué le pasó, ella revela fríamente que es una Dragona Celestial y justifica el asesinato de su padre adoptivo, acusándolo de haber arruinado su derecho de nacimiento y de causar la ruina del reino al negarse a entregarla al Gobierno Mundial a cambio de mil esclavos.

Posteriormente, Growlo revela que Shuri posee los raros “ojos bipolares”, una habilidad codiciada por Imu. Tras un tenso intercambio en el que Brook intenta protegerla apelando a su pasado juntos, Shuri lo rechaza cruelmente llamándolo demonio y lo ataca con la técnica “Gavotte Bond Avant”, atravesándole la cabeza y dejándolo sumergido en un charco de sangre mientras ella se marcha con el Gobierno Mundial. Días después, Brook despierta milagrosamente gracias a que la espada esquivó por poco sus vasos sanguíneos y tronco encefálico; al recordar la tragedia y la huida de Shuri, rompe en un grito de dolor.

De vuelta al presente en Elbaf, Brook termina de relatar su trágico pasado a los Piratas de Sombrero de Paja. Llorando de desesperación, se arrodilla ante sus amigos y les suplica que le ayuden a salvar a la princesa Shuri, planteando la posibilidad de que ella haya sido una víctima en todo esto. Los Mugiwaras responden con total determinación y camaradería, preparándose de inmediato para destruir el bloque de hielo donde se encuentra atrapada Gunko.

Mientras tanto, en la cafetería de la escuela morsa, un Luffy completamente saciado y furioso tras terminar de comer, declara que el enemigo de Elbaf es su enemigo y se lanza al campo de batalla rebosante de energía. En el clímax del capítulo, Imu y Loki mantienen un feroz combate en medio de un bosque incendiado. Imu se burla de los gigantes afirmando que la historia se repite y que ahora solo serán esclavos, justo en el momento en que la diosa de la lluvia, Zaza, secuestra a los niños. Sin embargo, en el último segundo, Luffy entra en escena a máxima velocidad y conecta un potente puño imbuido en Haki del Conquistador directamente en el rostro de Imu, ordenándole que se largue de Elbaf.

Ficha técnica