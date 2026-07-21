El delantero estrella del Real Madrid, Vinícius Jr., ha aprovechado sus días de descanso fuera de las canchas para someterse a un procedimiento cosmético que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores. Durante su estancia en Brasil, el atacante merengue decidió realizarse una armonización facial centrado en la zona del mentón y la mandíbula.

El cambio físico del futbolista ha generado conversación en redes sociales, no solo por el resultado visual, sino también por el impresionante operativo de privacidad que rodeó su intervención.

¿En qué consiste el procedimiento estético de Vinícius Jr.?

El tratamiento al que se sometió el jugador fue realizado por el reconocido dermatólogo Alessandro Alarcão, quien viajó especialmente desde Miami para atender al futbolista.

👀🇧🇷 Çenesinden estetik operasyon geçiren Vinicius’un son hali:pic.twitter.com/b5VpqCEwx4 — L'Europe (@leuropefootball) July 21, 2026

La técnica empleada se enfoca en la armonización del mentón y el contorno mandibular. Este tipo de procedimiento no invasivo utiliza rellenos (habitualmente ácido hialurónico o bioestimuladores de colágeno) para:

Definir y proyectar el mentón: Aportando mayor simetría al rostro.

Aportando mayor simetría al rostro. Marcar la línea mandibular: Resaltando las facciones y dando una apariencia más masculina y estructurada.

Resaltando las facciones y dando una apariencia más masculina y estructurada. Equilibrar el perfil facial: Sin perder la naturalidad de la gesticulación.

Es bueno resaltar que en los últimos años, la armonización facial se ha convertido en una tendencia creciente entre los futbolistas de primer nivel. Lejos de ser una simple moda, figuras como Cristiano Ronaldo, Héctor Bellerín o el propio Vinícius buscan cuidar su imagen pública dentro y fuera del campo.

Con contratos millonarios de patrocinio y una exposición mediática global constante, el cuidado de la estética personal se ha transformado en una extensión directa de la marca personal de los atletas.

Máxima privacidad y un operativo exclusivo en Goiânia

El procedimiento tuvo lugar en una prestigiosa clínica de Goiânia, Brasil, bajo estrictas medidas de seguridad para proteger la intimidad del deportista.

Para evitar cualquier tipo de filtración de fotografías, videos o detalles médicos antes de tiempo, la clínica tomó la decisión drástica de suspender la atención al público general durante toda la jornada.

Durante ese lapso, el recinto abrió sus puertas de manera exclusiva para recibir únicamente a dos figuras públicas:

Vinícius Jr. La popular empresaria e influencer brasileña Virginia Fonseca.

El uso de cláusulas de confidencialidad y el cierre total de instalaciones son cada vez más comunes cuando atletas de élite de la talla de “Vini” buscan someterse a retoques estéticos sin el acoso de la prensa.

¿Cuándo reaparece Vinícius Jr. con el Real Madrid?

Tras este descanso y su paso por la clínica en Brasil, se espera que el atacante se reincorpore a la pretemporada del Real Madrid en óptimas condiciones físicas. Los aficionados estarán muy atentos a sus próximas apariciones públicas y partidos oficiales para apreciar de cerca el resultado final de su retoque estético.