El atacante del Real Madrid aprovechó sus vacaciones en Brasil para realizarse una armonización de mentón y mandíbula. La clínica de Goiânia cerró sus puertas exclusivamente para el futbolista. (Foto: Vinicius Jr. X)
El atacante del Real Madrid aprovechó sus vacaciones en Brasil para realizarse una armonización de mentón y mandíbula. La clínica de Goiânia cerró sus puertas exclusivamente para el futbolista. (Foto: Vinicius Jr. X)
Por Paolo Valdivia

El delantero estrella del Real Madrid, Vinícius Jr., ha aprovechado sus días de descanso fuera de las canchas para someterse a un procedimiento cosmético que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores. Durante su estancia en Brasil, el atacante merengue decidió realizarse una armonización facial centrado en la zona del mentón y la mandíbula.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.