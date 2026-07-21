El universo de ONE PIECE se expande con una propuesta animada cargada de humor y creatividad. Netflix lanzó el tráiler oficial de Lego ONE PIECE, una producción especial que reimagina las legendarias travesías de la tripulación con el característico estilo visual de los bloques de construcción.

En esta entrega, los fanáticos volverán a recorrer los momentos más icónicos del barco pirata, pero contados desde la perspectiva casi verídica del mismísimo Capitán Usopp, lo que garantiza una dosis extra de comedia y exageración heroica.

¿De qué trata el evento especial de Lego ONE PIECE?

Este proyecto reimagina el viaje de Monkey D. Luffy y su tripulación bajo un filtro dinámico y divertido para todas las edades. La narrativa estará guiada por los relatos de Usopp, combinando la acción clásica de la obra original con el tono satírico y ocurrente característico de las producciones animadas de Lego.

Mira el tráiler oficial aquí

Puedes ver el primer adelanto en el canal oficial de YouTube a través del siguiente enlace:

Fecha de estreno y dónde ver “Lego ONE PIECE”

Para no perderte ningún detalle del lanzamiento, aquí te dejamos la ficha con los datos clave de este estreno global: