Netflix reveló el tráiler oficial y la fecha de estreno de "Lego ONE PIECE". Conoce cuándo llega a la plataforma de streaming este especial en dos partes sobre la tripulación de Luffy. (Foto: Netflix)
Netflix reveló el tráiler oficial y la fecha de estreno de "Lego ONE PIECE". Conoce cuándo llega a la plataforma de streaming este especial en dos partes sobre la tripulación de Luffy. (Foto: Netflix)
Por Paolo Valdivia

El universo de ONE PIECE se expande con una propuesta animada cargada de humor y creatividad. Netflix lanzó el tráiler oficial de , una producción especial que reimagina las legendarias travesías de la tripulación con el característico estilo visual de los bloques de construcción.

En esta entrega, los fanáticos volverán a recorrer los momentos más icónicos del barco pirata, pero contados desde la perspectiva casi verídica del mismísimo Capitán Usopp, lo que garantiza una dosis extra de comedia y exageración heroica.

¿De qué trata el evento especial de Lego ONE PIECE?

Este proyecto reimagina el viaje de Monkey D. Luffy y su tripulación bajo un filtro dinámico y divertido para todas las edades. La narrativa estará guiada por los relatos de Usopp, combinando la acción clásica de la obra original con el tono satírico y ocurrente característico de las producciones animadas de Lego.

Mira el tráiler oficial aquí

Puedes ver el primer adelanto en el canal oficial de YouTube a través del siguiente enlace:

Fecha de estreno y dónde ver “Lego ONE PIECE”

Para no perderte ningún detalle del lanzamiento, aquí te dejamos la ficha con los datos clave de este estreno global:

  • Fecha de estreno: 29 de septiembre
  • Formato: Evento especial dividido en dos partes
  • Plataforma de streaming: Exclusivamente en Netflix
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