El anime de “ONE PIECE” continúa con su emocionante viaje a través del arco de Elbaph. La expectativa está por las nubes tras los últimos acontecimientos en la isla de los gigantes, y los fanáticos ya cuentan las horas para el lanzamiento del capítulo 1171. Si no quieres perderte el estreno del esperado reencuentro y las nuevas revelaciones sobre los misterios de este reino, aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuándo se estrena el capítulo 1171 de “ONE PIECE”?

El capítulo 1171 de “ONE PIECE” tiene programada su fecha de estreno para este domingo 26 de julio de 2026. Los seguidores de la obra de Eiichiro Oda podrán disfrutar de esta nueva entrega semanal de manera simultánea con su transmisión en Japón.

¿Dónde ver online el episodio 1171 de “ONE PIECE” en español?

Como es habitual, la plataforma oficial encargada de distribuir el anime a nivel internacional (fuera de Asia) es Crunchyroll. El episodio estará disponible en su catálogo en versión original con subtítulos en español pocas horas después de su emisión en la televisión japonesa. Para acceder al estreno en simulcast de forma inmediata el domingo, es necesario contar con una suscripción Premium activa en el servicio de streaming.

¿De qué tratará el episodio 1171? Avance y detalles del arco de Elbaph

El título oficial revelado en el adelanto es “The Heinous Sinner - Loki of the Underworld Freed?!” (El atroz pecador: ¡¿Loki del inframundo liberado?!).

De acuerdo con el avance oficial, este episodio nos sumergirá en las profundidades de Elbaph. Luffy y Zoro se dirigen hacia el “Inframundo” portando una llave con un objetivo claro: liberar a Loki, el príncipe maldito que se encuentra encadenado al mismísimo Árbol del Tesoro Adam.

Sin embargo, las cosas no serán sencillas; el avance muestra a un Loki malherido y lleno de cicatrices, mientras las oscuras intenciones de unos misteriosos invasores comienzan a acechar la zona. El destino de los Sombrero de Paja y el de toda la isla de los gigantes está a punto de dar un vuelco drástico con la inminente liberación de este poderoso personaje.

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