El anime de “ONE PIECE” continúa con su emocionante viaje a través del arco de Elbaf, la tierra de los gigantes. Tras los impactantes acontecimientos recientes, los fanáticos están ansiosos por presenciar lo que depara el capítulo 1170. El avance oficial ya ha sido lanzado, prometiendo un enfrentamiento de proporciones legendarias que pondrá a prueba al capitán de los Sombrero de Paja. A continuación, te contamos todos los detalles de su fecha de estreno, la sinopsis del avance y dónde podrás verlo de manera oficial.

Fecha y hora de estreno de ONE PIECE 1170 en España y Latinoamérica

El episodio 1170 de ONE PIECE se transmitirá de manera regular a través de la televisión japonesa e inmediatamente después estará disponible en plataformas de streaming para el resto del mundo.

La fecha de estreno programada es el próximo domingo 19 de julio de 2026. Los horarios aproximados de salida en simulcast suelen ser los siguientes:

México, Centroamérica: 10:00 AM

10:00 AM Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 AM

11:00 AM Chile, Venezuela, Bolivia: 12:00 PM

12:00 PM Argentina, Uruguay: 1:00 PM

1:00 PM España: 6:00 PM

Avance de ONE PIECE 1170: ¡Luffy vs. Scopper Gaban!

El teaser preview oficial del episodio 1170 ha encendido las alarmas y el entusiasmo de toda la comunidad. Bajo el título “¡Consigue la llave! Luffy vs. Scopper Gaban”, el avance nos adelanta que Luffy se verá cara a cara con uno de los personajes más misteriosos y poderosos del pasado.

Scopper Gaban, conocido históricamente como el brazo izquierdo del legendario Rey de los Piratas, Gol D. Roger, se interpone en el camino de Luffy. Gaban sostiene la llave necesaria para liberar a Loki, el príncipe de los gigantes de Elbaf.

A pesar de su apariencia relajada y su actitud despreocupada, el avance destaca que detrás de esa fachada se esconde un Haki y una fuerza física abrumadora. Luffy tendrá que emplearse a fondo para intentar arrebatarle la llave a esta leyenda viviente en un duelo que promete demostrar la verdadera diferencia de poder entre generaciones.

¿Dónde ver online el capítulo 1170 de ONE PIECE con subtítulos?

Para disfrutar del nuevo episodio de forma legal, segura y con la mejor calidad de audio y video, la opción principal es Crunchyroll. La plataforma de streaming de anime cuenta con los derechos de transmisión bajo el formato de simulcast, lo que significa que podrás ver el episodio subtitulado al español pocos minutos después de su emisión original en Japón.

También es recomendable estar atento a plataformas como Netflix, que en distintas regiones ha ido incorporando los episodios del arco actual, aunque con un desfase de tiempo respecto a la emisión simultánea semanal.

Ficha Técnica: ONE PIECE – Episodio 1170