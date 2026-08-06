El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los acontecimientos astronómicos más comentados del año, pero no todas las personas podrán disfrutarlo desde el lugar donde viven. En el caso del Perú, este fenómeno no será visible, por lo que muchos ya se preguntan cuándo tendrán una nueva oportunidad para observar un eclipse desde el país. Ante esa expectativa, la NASA dio a conocer la fecha del próximo evento que sí podrá apreciarse desde esta parte del continente, además de recordar qué medidas de seguridad deben tomarse para contemplarlo y cómo seguir el fenómeno si no se encuentra dentro de la zona de observación. Descubre cuándo ocurrirá el próximo eclipse visible en Perú, por qué el de agosto no podrá verse y qué debes tener en cuenta para disfrutar este espectáculo de forma segura.

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL PRÓXIMO ECLIPSE SOLAR VISIBLE EN PERÚ?

La NASA informó que el siguiente eclipse solar que podrá observarse desde el Perú será un eclipse solar anular, previsto para el 6 de febrero de 2027. A diferencia de un eclipse total, en este fenómeno la Luna no alcanza a cubrir completamente el disco solar debido a su posición y distancia respecto de la Tierra. Como resultado, alrededor del satélite se forma un aro luminoso conocido como el “anillo de fuego”, una imagen que suele atraer la atención de miles de aficionados a la astronomía, según informa La República.

Composición GEC

¿POR QUÉ EL ECLIPSE DEL 12 DE AGOSTO NO PODRÁ VERSE DESDE EL PERÚ?

Aunque el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será seguido por millones de personas en distintas partes del mundo, el territorio peruano quedará fuera de la zona desde donde podrá apreciarse. La totalidad del fenómeno únicamente será visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña porción de Portugal.

Mientras tanto, otros países solo tendrán una vista parcial del eclipse, por lo que los peruanos deberán esperar hasta el evento programado para febrero de 2027 para volver a observar un eclipse solar desde el país.

¿POR QUÉ ESTE ECLIPSE HA DESPERTADO TANTO INTERÉS?

El fenómeno ha despertado un gran interés porque permitirá contemplar uno de los eventos astronómicos más llamativos de los próximos años. Durante algunos minutos, la Luna ocultará completamente la luz del Sol para quienes se encuentren dentro de la trayectoria de su sombra.

Además, España vivirá un momento histórico al presenciar su primer eclipse solar total en más de un siglo, dando inicio a una serie de eclipses que se extenderá hasta 2028 y que atraerá a miles de observadores y fotógrafos.

Eclipse solar. | Foto: Jongsun Lee. / Unsplas

¿CÓMO DEBE OBSERVARSE UN ECLIPSE SOLAR DE FORMA SEGURA?

Los especialistas advierten que mirar directamente al Sol durante un eclipse sin la protección adecuada puede causar daños permanentes en la retina. Por ello, recomiendan utilizar únicamente lentes certificados para observación solar o recurrir a métodos de proyección indirecta. Quienes planeen fotografiar el fenómeno con cámaras, telescopios o teléfonos móviles también deberán emplear filtros solares especiales para proteger tanto sus equipos como su visión.

En caso de no encontrarse en una zona donde el eclipse sea visible, también será posible seguir el desarrollo del evento mediante transmisiones en vivo realizadas por plataformas digitales y organismos especializados, que mostrarán cada etapa del fenómeno desde distintos puntos del mundo.

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