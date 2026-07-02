Ya tenemos todo el capítulo 1187 del manga de “ONE PIECE”. Luffy le dio un tremendo golpe en el rostro a Imu y ahora toca el contrataque del ‘rey del mundo’ en contra de nuestro protagonista y de Loki. Aquí te contamos lo que pasó en este capítulo.

Capítulo 1187 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “La causa de todo”.

En la portada tenemos la petición de un fan donde vemos a Reiju gritándole a unos cisnes malvados protegiendo al patito feo.

El capítulo inicia justo donde terminó el anterior, Loki está completamente sorprendido al ver cómo Luffy le ha dado tremendo ataque en la cara de Imu y lo sacó volando con haki del conquistador.

Imu no dice nada, pero en el aire, pone sus manos y dedos en la posición del Omen, sacando dos llamas negras sonrientes mientras se genera una explosión brutal.

“¡Jaja, bueno ese fue un buen golpe sombrero de paja, pero le lograste dar gracias al daño que le causé yo antes eh!”, dice Loki. Luffy le dice “¡Oye estás gravemente herido, descansa un poco!” pero esto hace molestar a Loki que le dice “¿Cómo que descanse? ¿Con quién crees que estás hablando idiota?” pero de la nada, las llamas negras aparecen junto a Luffy y Loki.

“Qué es esto, ese desgraciado”, dicen Luffy y Loki. La llama comienza pegársele a Luffy y dice “¡Waaaa! ¡Qué es esto, no quema, duele! Qué es este fuego negro” pero de la nada vemos que Imu ha regresado velozmente.

Imu pone sus manos en modo Omen y Luffy dice “Waaaa, visto de cerca, este tipo sí que da miedo”.

Imu hace que las llamas negras se pongan justo en el estómago de Loki, donde clavó la espada anteriormente.

“¡Qué demonios es esto, se está propagando!” grita Loki mientras las llamas negras se colocan sobre él, a lo que Imu grita “¡Stigma, la espada del rencor demoníaco!” y con una llama que hace un sonido de chan de sus dedos, hace que la espada gigante salga de ahí y se clave nuevamente en Loki, dejando a Luffy atónito puesto que la velocidad del ataque fue tal que ni él consiguió verlo.

En otro lado, los Mugiwaras han intentado todos sus ataques para conseguir destruir el cubo de hielo donde estaba Gunko y liberarla pero no hacen nada de daño.

“¡Qué está pasando aquí, no se mueve ni un milímetro! Ningún ataque funciona. ¿Acaso es el hielo? Quizá sea un diamante. Pero si no es el hielo, la mujer que está dentro seguramente...” dicen los Mugiwaras pero Brook dice “Miren, si la tocan, no sabemos si está fría o no”. Franky también toca el hielo sin problemas pero Nami está desesperada cuando de la nada, Loki cae encima del cubo de hielo.

Los Mugiwaras salen volando y Nami ve que el martillo Ragnir cae encima del hielo fuertemente mientras grita “Kuriri”.

Los Mugis se preguntan cómo un tipo como Lok ha sido derrotado ya que cae ensangrentado bajo el árbol de Adán. Ragnir vuelve a su forma ardilla y se va directo a buscar a Loki preocupado pero de la nada, el hielo comienza a derretirse.

Brook grita “¡Miren el hielo, comienza a derretirse, princesa Shuri te salvaré!” grita.

En otro lado, Luffy queda de espaldas contra Imu y este se da cuenta de que quiere hacerle lo mismo que le hizo a Loki.

Imu pone sus dedos en forma de Omen y esta vez hace un sonido de “tin tin” por lo que Luffy, al no poder quitarse las llamas negras, se saca la capa de Elbaph y la manda a volar, haciendo que el ataque de Imu vaya dirigido hacia la capa y Luffy salga completamente ileso. Los sonidos de los tambores de la libertad comienzan a sonar en el lugar mientras pasamos al pueblo del oeste en el lado de Zoro.

“¿Qué están haciendo aquí? Tú eres uno de los tres demonios que atacaron la aldea, ¿no?” dice Zoro. “¡La banda del sombrero de paja! Estaban en el pueblo hace un momento. ¿Deseas algo? ¡Vas a terminar malherido!”, dice Sommers mientras vemos que Zoro está arriba del barco y Sommers lo espera abajo. Ambos inician su careo antes de la batalla.

“Ustedes fueron los que arruinaron nuestro banquete con viejos amigos”, dice Zoro pero Sommers dice “Oh no te preocupes, solo son un grupo de niños. Tal vez 10 o 20. ¡Mi compañero traerá a los mocosos pronto! Con esto se acaba todo, lamento las molestias causadas”.

Zoro se ríe sarcásticamente y dice “Ya veo jajaja, qué casualidad. Mi compañero también se acaba de ir al pueblo. ¿No será que el tuyo no va a regresar?” a lo que Sommers dice “Ohhh vaya, y se puede preguntar por qué no volvería, ¿maldito?” y Zoro dice “¡Jaja, pues porque lo van a matar!”.

Sommers no aguanta esto que dijo Zoro y se abalanza contra él con sus espinas mientras dice “¡Gihahaha, no tienes ni la más mínima idea de lo increíblemente bien que estamos ahora mismo!” mientras Zoro esquiva el ataque.

Ahora nos vamos al pueblo del oeste donde se nos dice que la lluvia es a niveles más que torrenciales, parece que el cielo se hubiese roto.

Zaza la diosa de la lluvia está destruyendo todo a su paso, llevándose la vida de gigantes ahogados y con los niños atrapados pero Sanji llega.

“Entiendo la situación actual...un monstruo más grande que un gigante anda suelto y ha secuestrado a los mocosos. Sin embargo, yo no voy a salvar a esos mocosos pero no puedo soportar ver a las madres llorando y gritando. A su vez, ese monstruo también es una mujer maldita sea, no puedo patearla. Los gigantescos guerreros jamás dejarán de rescatar a esos niños.

Ripley entra en desesperación total. “¡Mierda no te los lleves por favor, Colón hijo mío!” grita mientras Colón dice “Mamá perdóname, me atraparon otra vez, por favor no te hagas más daño y déjanos ir”, a lo que Sanji piensa “Pero... no quiero ver las lágrimas de una mujer. Yo no participaré de su batalla porque TÚ ERES EL CULPABLE DE TODO ESTO”, grita Sanji mientras le da una fuerte patada a Killingham que se recubre con su tridente.

“¡Incluso si la raza de los gigantes te pierde de vista NO PODRÁS ESCAPAR DE MI!”, grita Sanji y Killingham responde “¡Realmente eres un tipo interesante!”.

Sanji lo amenaza y le dice que va a terminar con todo eso y el caballero divino le dice “Tarado, hay una diferencia abismal entre ser resistente y ser inmortal. Por eso tú no puedes ganarme. Es verdad que si me eliminas, mi habilidad también desaparecerá así que PRUÉBALO jaja, ¿acaso tú puedes hacer desaparecer a la diosa de lluvia? ¡Avanza Zaza, llévate a esos mocosos estúpidos!”.

Sanji dice “ja, yo conozco tu debilidad” y Killinhgham se abalanza para atacarlo “¿Gihahaha, eso es algo muy chistoso de decir, tú, ¿acaso posees haki del conquistador? ¿No verdad? ¡Intenta matarme si puedes!” mientras Killingham consigue asestarle un golpe que manda volando a Sanji.

Sanji cae reventado entre la madera y comienza a recordar el momento en el que Scopper Gabán habló con él y Zoro sobre el haki.

“¿Acaso crees que con esa actitud vas a poder apoyar a tu capitán que es un Yonkou?” dice Gabán mientras Zoro dice “Lo siento...” y Sanji va a preguntarle a Gabán si él tiene Haki del conquistador.

Gabán le dice “Deberías tener aptitud para ello, ¿verdad? Pero por alguna razón, cargas con un peligroso hábito de autodesprecio. Vamos, ¡conviértete tú también en un rey, para guiar a tu capitán y amigo Luffy, si de verdad pretendes ayudarle a ser el Rey de los Piratas!” mientras Sanji dice “Un rey....” pero los tambores de la libertad comienzan a resonar fuertemente en ese momento.

Luffy salta y se hace gigante, ha llegado al frente de Imu con su Gear 5 en el primer careo que tienen estos en toda la historia del manga de “ONE PIECE”.

“¡Así que has aparecido, JoyBoy!” grita Imu pero Luffy responde “¡No me llames con nombres diferentes! ¡Mi nombre es Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas!”, finalizando el capítulo 1187 con la confirmación de la batalla, “¡Rey del mundo Saint Nerona Imu vs. Yonkou Monkey D. Luffy!“.

La próxima semana sí habrá manga.

¿Dónde leer el capítulo 1186 de “ONE PIECE” gratis y en español?

La plataforma oficial para disfrutar de las aventuras de Luffy y los Sombrero de Paja es Manga Plus, la web y aplicación oficial de la editorial Shueisha.

Podrás leer el capítulo 1186 de manera completamente gratuita y legal. La plataforma ofrece el contenido en varios idiomas, incluyendo español (tanto de España como de Latinoamérica) e inglés. Te recomendamos tener la aplicación descargada en tu dispositivo móvil o acceder directamente a su sitio web para evitar el colapso de los servidores en el minuto uno.

Horarios de estreno para “ONE PIECE” 1187 en Manga Plus

Como es habitual, Manga Plus realiza un lanzamiento simultáneo a nivel global. Dependiendo del país en el que te encuentres, la hora exacta en la que se habilitará el capítulo 1187 este domingo 5 de julio variará.

Aquí tienes los horarios principales para España y Latinoamérica:

España (Península): 17:00 horas

17:00 horas México, Guatemala, Costa Rica: 09:00 horas

09:00 horas Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 10:00 horas

10:00 horas Chile, Venezuela, República Dominicana: 11:00 horas

11:00 horas Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 horas

Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”

El capítulo, titulado “Una vez más”, comienza en su portada mostrando a un feliz Loki de niño dibujando en secreto mientras Ida alimenta a sus lobos. La acción principal arranca en el reino de Esperia, el cual se encuentra bajo las llamas y el caos debido a un devastador ataque del Gobierno Mundial, mientras sus habitantes luchan desesperadamente por su independencia frente a una lluvia de balas.

Dentro del castillo, Brook está en shock tras presenciar la muerte del rey Luven. Envuelto en lágrimas y recordando momentos felices junto al monarca, Brook suplica por ayuda médica mientras es observado fijamente por la princesa Shuri (quien luce una apariencia endemoniada), el Caballero Sagrado San Manmeyer Growlo y la silueta de Imu. Cuando Brook confronta a Shuri exigiendo saber qué le pasó, ella revela fríamente que es una Dragona Celestial y justifica el asesinato de su padre adoptivo, acusándolo de haber arruinado su derecho de nacimiento y de causar la ruina del reino al negarse a entregarla al Gobierno Mundial a cambio de mil esclavos.

Posteriormente, Growlo revela que Shuri posee los raros “ojos bipolares”, una habilidad codiciada por Imu. Tras un tenso intercambio en el que Brook intenta protegerla apelando a su pasado juntos, Shuri lo rechaza cruelmente llamándolo demonio y lo ataca con la técnica “Gavotte Bond Avant”, atravesándole la cabeza y dejándolo sumergido en un charco de sangre mientras ella se marcha con el Gobierno Mundial. Días después, Brook despierta milagrosamente gracias a que la espada esquivó por poco sus vasos sanguíneos y tronco encefálico; al recordar la tragedia y la huida de Shuri, rompe en un grito de dolor.

De vuelta al presente en Elbaf, Brook termina de relatar su trágico pasado a los Piratas de Sombrero de Paja. Llorando de desesperación, se arrodilla ante sus amigos y les suplica que le ayuden a salvar a la princesa Shuri, planteando la posibilidad de que ella haya sido una víctima en todo esto. Los Mugiwaras responden con total determinación y camaradería, preparándose de inmediato para destruir el bloque de hielo donde se encuentra atrapada Gunko.

Mientras tanto, en la cafetería de la escuela morsa, un Luffy completamente saciado y furioso tras terminar de comer, declara que el enemigo de Elbaf es su enemigo y se lanza al campo de batalla rebosante de energía. En el clímax del capítulo, Imu y Loki mantienen un feroz combate en medio de un bosque incendiado. Imu se burla de los gigantes afirmando que la historia se repite y que ahora solo serán esclavos, justo en el momento en que la diosa de la lluvia, Zaza, secuestra a los niños. Sin embargo, en el último segundo, Luffy entra en escena a máxima velocidad y conecta un potente puño imbuido en Haki del Conquistador directamente en el rostro de Imu, ordenándole que se largue de Elbaf.

Ficha técnica