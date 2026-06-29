El destino de los Sombrero de Paja tiene a todo el internet en vilo. Tras los constantes cambios en el calendario de emisión de Toei Animation, las redes sociales han estallado con supuestas filtraciones atribuidas a Fuji TV. Los rumores apuntan a que el anime de “ONE PIECE” regresaría con el episodio 1169, marcando el inicio formal o la continuación de la esperadísima saga de Elbaph.

¿Qué hay de cierto en todo esto y cuándo veremos realmente a Luffy en la tierra de los gigantes? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Fuji TV filtró el regreso de “ONE PIECE”?

En los últimos días, se ha viralizado un reporte que asegura que One Piece retomará su emisión regular el próximo domingo 12 de julio con el capítulo 1169. Según las publicaciones de varias cuentas de la comunidad, esta fecha correspondería a la “segunda tanda de episodios del año” emitida por la cadena japonesa Fuji TV.

Sin embargo, Toei Animation se ha mantenido bastante hermética respecto a los números exactos de los episodios a largo plazo. Aunque el domingo es el día sagrado de emisión para la obra de Eiichiro Oda, la productora suele confirmar los títulos y fechas apenas unas semanas antes, por lo que la comunidad debate si se trata de una filtración real o de una confusión con los bloques de retransmisión mejorada (como "One Piece Log: Fish-Man Island Saga").

¿En qué episodio se quedó el anime y qué sigue ahora?

Para entender el panorama, es crucial recordar dónde estamos parados. El anime de “ONE PIECE” se tomó una pausa histórica tras los intensos acontecimientos en la Isla del Futuro.

El clímax de Egghead: La animación detuvo su emisión regular para pulir la calidad de producción, dejando a los fans al borde del asiento con la batalla contra el Gorosei y el mensaje global de Vegapunk.

La animación detuvo su emisión regular para pulir la calidad de producción, dejando a los fans al borde del asiento con la batalla contra el Gorosei y el mensaje global de Vegapunk. La transición hacia Elbaf: El manga ya ha dado los primeros pasos en la mítica tierra de los gigantes, el hogar de Dorry y Brogy, un lugar que Luffy ha querido visitar desde los inicios de su viaje.

El episodio 1169 representaría un avance gigantesco en la cronología actual, lo que significaría que el anime mantendría un ritmo acelerado para alcanzar los eventos actuales del manga.

Si las teorías se cumplen y el arco de Elbaf se consolida en las próximas tandas de episodios, los espectadores recibirán uno de los arcos más estéticos y significativos de toda la serie. Entre los puntos más esperados se encuentran:

Revelaciones sobre el Siglo Vacío: Elbaf custodia secretos que ni el mismísimo Gobierno Mundial ha podido borrar.

Elbaf custodia secretos que ni el mismísimo Gobierno Mundial ha podido borrar. El reencuentro con viejos amigos: Los gigantes de Little Garden y la mitología nórdica adaptada por Oda cobrarán vida con la nueva y mejorada dirección de animación de Toei.

Los gigantes de Little Garden y la mitología nórdica adaptada por Oda cobrarán vida con la nueva y mejorada dirección de animación de Toei. El power-up de los Sombrero de Paja: Especialmente para Usopp, quien siempre ha tenido a Elbaf como su meta máxima para convertirse en un “valiente guerrero del mar”.

Dónde y a qué hora ver el regreso de “ONE PIECE”

Independientemente de si el episodio de regreso es el 1169 o si la fecha sufre modificaciones de última hora, los canales oficiales de distribución se mantienen de la siguiente manera:

En Japón: Todos los domingos por la mañana a través de la señal de Fuji TV .

Todos los domingos por la mañana a través de la señal de . En Latinoamérica y España: La plataforma de streaming Crunchyroll mantendrá el simulcast oficial pocas horas después de su emisión en Japón, con subtítulos en español.

La plataforma de streaming mantendrá el simulcast oficial pocas horas después de su emisión en Japón, con subtítulos en español. Netflix: También contará con los episodios, aunque dependiendo de la región, la disponibilidad de los arcos más recientes puede variar.

Mantente atento a las redes oficiales de Toei Animation para el anuncio del tráiler definitivo. ¡El camino hacia el One Piece está más cerca de su final que nunca!