El capítulo 1186 del manga de "ONE PIECE" saldrá oficialmente en la web de Manga Plus este domingo 28 de junio. (Foto: Shueisha)
El capítulo 1186 del manga de "ONE PIECE" saldrá oficialmente en la web de Manga Plus este domingo 28 de junio. (Foto: Shueisha)
Por Paolo Valdivia

Las melodías del pasado vuelven a resonar con fuerza en el manga de “ONE PIECE”. El capítulo 1186 deja momentáneamente de lado el caos del presente para adentrarnos de lleno en los recuerdos de Brook, ofreciéndonos una mirada íntima y melancólica a una era que creíamos conocer, pero que aún esconde profundos secretos. ¿Qué pasó ahora? Aquí te lo contamos.

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