El viaje de Luffy y los Sombrero de Paja en la isla de los gigantes no se detiene. Tras los impactantes eventos recientes, la comunidad global ya cuenta los días para el próximo lanzamiento de Eiichiro Oda. Si te estás preguntando cuándo sale el capítulo 1185 de “ONE PIECE” de forma oficial, has llegado al lugar indicado.

A continuación, te detallamos la fecha de estreno confirmada, los horarios por país y las plataformas legales donde podrás leerlo completamente gratis.

Fecha de estreno oficial de ONE PIECE 1185

Salvo cualquier cambio de última hora en la revista Weekly Shonen Jump, el capítulo 1185 de ONE PIECE se lanzará oficialmente el próximo domingo 14 de junio de 2026 (lunes 8 de junio en Japón debido a la diferencia horaria).

Tras el regreso del manga en los últimos días de mayo, Eiichiro Oda mantiene el ritmo constante antes de su próximo descanso programado, por lo que esta semana sí tendremos ración de teorías y revelaciones en Elbaph.

Horarios para leer el manga 1185 de ONE PIECE en español

La publicación en Manga Plus se realiza en simultáneo a nivel mundial. A continuación, te dejamos los horarios correspondientes para los principales países de Latinoamérica y España:

Perú: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Colombia: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Ecuador: 10:00 a. m.

10:00 a. m. México: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Chile: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Argentina: 12:00 p. m.

12:00 p. m. España: 5:00 p. m.

Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”

El capítulo, titulado “Si todos mueren, no quedará nada más que huesos”, comienza en el presente con una escena en la que la princesa Shuri del Reino de Esperia, de 14 años, rechaza a los príncipes de cinco países vecinos tras derrotarlos en combate por considerarlos débiles. Luego, conversa alegremente con Brook, demostrando una gran complicidad. Sin embargo, cuando Brook mantiene su clásica actitud pícara y le pide que le enseñe sus bragas, ella reacciona lanzándole su espada a la cabeza y reclamándole que se comporta idénticamente a su padre. Tras el altercado, ambos terminan cantando juntos una canción de Brook sobre cómo, al final de la vida, todos nos convertimos en simples huesos.

A través de esta conversación, el capítulo se sumerge en un emotivo flashback de la infancia de Brook a los 11 años. En esa época, era un niño huérfano y vagabundo que sufría el desprecio de los habitantes del pueblo y de los guardias por su aspecto y olor. A pesar del hambre extrema que pasaba junto a su familia bajo el régimen del Rey, Brook mantenía su amor por la música, fabricando su propio instrumento con una botella y alambre. Su vida cambia cuando conoce a un joven de 21 años al que confunde con un anciano debido a su aspecto demacrado. Ambos entablan una bonita amistad y comparten una sopa de saltamontes y ranas, aderezada con polvo de curry que Brook le robaba a la Marina. El misterioso joven, conmovido y acostumbrado a grandes lujos debido a su estatus oculto, acepta la comida con gratitud e inicia un fuerte vínculo con él.

La tragedia golpea la vida de Brook cuando es capturado por oficiales de la Marina en el puerto de Chilo. Tras una confusión, los marinos lo confunden con un peligroso contrabandista de la banda “Moroot”. Al descubrir que la supuesta mercancía prohibida que Brook llevaba era solo el polvo de curry robado, los oficiales lo golpean brutalmente. A pesar de estar masacrado, ensangrentado y al borde de la muerte, Brook se mantiene firme cantando su melodía sobre los huesos. Justo antes de que los oficiales decidan ejecutarlo, su amigo aparece para rescatarlo acompañado de su subordinado Candel, revelando su verdadera e imponente identidad y su destreza como espadachín para acabar con los corruptos oficiales.

Finalmente, Brook despierta a salvo dentro del Palacio de Esperia, rodeado de cuidados médicos. Allí se revela toda la verdad: su “hermano mayor” es en realidad el Príncipe Luvin del reino, y su acompañante es la Reina Candel. Lejos de reprenderlo, la realeza lo recibe con los brazos abiertos. El Príncipe Luvin ordena de inmediato que se le otorgue a Brook una habitación privada en los cuarteles, instrumentos musicales profesionales y acceso a la escuela que tanto admiraba de niño. El capítulo cierra con un emotivo plano de Brook llorando de felicidad al experimentar por primera vez en su vida el amor, el respeto y el calor de un verdadero hogar.

Ficha técnica