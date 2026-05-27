Los primeros spoilers del capítulo 1184 del manga de “ONE PIECE” ya han salido. Eiichiro Oda nos está regalando el flashback de uno de los Mugiwaras. En este caso de Brook. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Aquí te lo contamos.

Spoilers “ONE PIECE 1184″

Un capítulo corto (12-14 páginas como máximo).

Vemos cómo Brook crece y cómo/por qué empieza a seguir al Rey.

La próxima semana NO habrá manga.

¿Cuándo sale el capítulo 1184 de ONE PIECE? Fecha confirmada

El capítulo 1184 del manga de ONE PIECE se publicará oficialmente este domingo 31 de mayo de 2026. La plataforma oficial de Shueisha, Manga Plus, habilitará la lectura del capítulo de manera completamente gratuita y con traducción oficial al español.

Como es habitual en la dinámica de lanzamientos de la Weekly Shonen Jump, los primeros spoilers, pistas e imágenes filtradas del capítulo comenzarán a circular en redes sociales entre el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo.

Horarios para leer el manga 1184 de ONE PIECE en español

La publicación en Manga Plus se realiza en simultáneo a nivel mundial. A continuación, te dejamos los horarios correspondientes para los principales países de Latinoamérica y España:

Perú: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Colombia: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Ecuador: 10:00 a. m.

10:00 a. m. México: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Chile: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Argentina: 12:00 p. m.

12:00 p. m. España: 5:00 p. m.

¿Qué esperar del capítulo 1184 de ONE PIECE?

El capítulo anterior cerró con el narrador advirtiendo que, hace siete décadas, el musical país de Esperia vivía en absoluta paz. Por ello, se espera que el capítulo 1184 profundice en la tragedia que destruyó este reino y revele el gran misterio en torno a Shuri, la pequeña princesa con heterocromía que Brook tanto apreciaba.

Los fanáticos esperan descubrir cómo fue que Shuri terminó convirtiéndose en Gunko, la misteriosa figura vinculada a los Tenryubito que posee tres personalidades y que actualmente se encuentra congelada en Elbaf. Asimismo, el capítulo podría retomar brevemente la caótica situación en la aldea del oeste con Sanji intentando detener a Zaza para proteger a los niños gigantes.

Ficha técnica