Ya tenemos los primeros spoilers del capítulo 1183 del manga de “ONE PIECE” en donde vemos cómo es la batalla ha llegado a un punto altísimo luego de que Imu le haya dado más fuerza a los caballeros divinos. ¿Qué pasó ahora? Aquí te lo contamos.

Spoilers “ONE PIECE 1183″

Capítulo 1183: “Buen día, sirena” ( Good Day Mermaid ).

“Buen día, sirena” ( ). Portada a color: La tripulación de los Sombrero de Paja con elefantes.

La tripulación de los Sombrero de Paja con elefantes. Sanji llega a la aldea de los gigantes y lucha contra Zaza MMA.

a la aldea de los gigantes y lucha contra Zaza MMA. Continúa el Loki/Ragnir vs. Imu. Imu dice que Nika y Nidhogg morirán, al igual que Dozan.

Imu dice que Nika y Nidhogg morirán, al igual que Dozan. Comienza el flashback de Brook (podemos ver el rostro de Brook).

(podemos ver el rostro de Brook). Brook (de 20 años) y la princesa Shuri (de 7 años) vivían en el Reino de Esperia.

y la princesa Shuri (de 7 años) vivían en el Reino de Esperia. Brook era el líder del convoy de batalla en el Reino de Esperia. Un día, un gángster intentó atacar a la reina, pero Brook lo derrotó a él y a su sindicato.

del convoy de batalla en el Reino de Esperia. Un día, un gángster intentó atacar a la reina, pero Brook lo derrotó a él y a su sindicato. Brook era muy famoso en el reino, pero no tanto como la reina. Su nombre era Reina Candel, y era la antigua líder del convoy de defensa en el Reino de Esperia.

en el reino, pero no tanto como la reina. Su nombre era Reina Candel, y era la antigua líder del convoy de defensa en el Reino de Esperia. No hay descanso la próxima semana.

¿Cuándo sale el capítulo 1183 de “ONE PIECE” en Manga Plus?

De acuerdo con el calendario oficial de la plataforma Manga Plus, el capítulo 1183 de “ONE PIECE” estará disponible este domingo 24 de mayo. Esta fecha marca el regreso de la serie a su ritmo habitual de publicación después de las recientes pausas programadas en la revista Weekly Shonen Jump.

Al ser un estreno simultáneo con Japón, la plataforma de Shueisha permitirá leer el capítulo con traducción oficial al español y al inglés, garantizando la mejor calidad de imagen y una traducción fiel a los diálogos originales de Oda.

Horarios confirmados para leer el manga en Latinoamérica y España

Para evitar los “spoilers” en redes sociales, es fundamental conocer la hora exacta en la que se habilitará el contenido. En la mayoría de los países de habla hispana, el estreno ocurrirá en la mañana o tarde del domingo:

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 AM

10:00 AM México, Costa Rica y Guatemala: 9:00 AM

9:00 AM Chile, Bolivia y Paraguay: 11:00 AM

11:00 AM Argentina y Uruguay: 12:00 PM

12:00 PM España: 5:00 PM (Península)

Cómo leer el manga de “ONE PIECE” de forma legal y gratuita

La mejor opción para seguir la historia de Luffy y los Sombrero de Paja es a través de Manga Plus, el sitio web y aplicación oficial de Shueisha. Los beneficios de usar esta plataforma incluyen:

Gratuidad: Los tres últimos capítulos publicados siempre están disponibles sin costo. Legalidad: Apoyas directamente al autor y a la industria del manga. Simultaneidad: Accedes al contenido al mismo tiempo que los lectores en Japón, evitando filtraciones de baja calidad.

¿Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con la continuación de la feroz batalla en Elbaph, donde Imu logra levantarse del Árbol de Adán con heridas leves tras haber resistido el devastador ataque de Loki. En medio del choque, Imu reconoce al martillo de Loki, Ragnir, llamándolo “Nidhogg” y acusándolo de traidor. En ese momento se revela oficialmente la identidad de Ragnir: usuario de la Fruta Zoan Mitológica, modelo Ratatoskr. Al desatar su ventisca “Rompehielos”, la fricción del hielo genera una electricidad que Loki aprovecha para potenciar su ataque “Ragna Go Arrow”. Sin embargo, Imu contraataca invocando una horda de demonios oscuros llamada Tzitzimitl, provocando una explosión brutal que estremece toda la isla.

Mientras tanto, en otro sector, Jewelry Bonney y Lilith observan aterrorizadas la magnitud del combate. Lilith reflexiona sobre el misterioso enemigo, señalando que pertenece a una organización masiva con 800 años de antigüedad que supera el rango de los Caballeros Sagrados y que no forma parte de los Gorosei. En ese instante, Sanji se pone en pie a pesar de las graves heridas que le infligió el Caballero Divino Killingham. Impulsado por el recuerdo de las burlas de su agresor, Sanji decide ir tras él a toda velocidad, decidido a proteger la tierra que Luffy y Usopp respetan, evitar el secuestro de los niños y, fiel a su estilo, defender el hogar de las hermosas gigantes.

En paralelo, se muestran los avances en otros puntos de Elbaph. En la Biblioteca del Búho, Nico Robin y Saúl descubren con inmensa alegría una habitación secreta subterránea donde el búho Biblo logró salvar todos los libros del incendio. Mientras tanto, en el Puerto de las Nubes Marinas, el Caballero Sagrado Sommers hace gala de una fuerza descomunal al levantar por sí solo el barco de los gigantes para dejarlo listo para zarpar. Por otro lado, en la Aldea del Oeste, Chopper atiende con éxito a los heridos y logra curar los dedos amputados de Gerd, dando pie a un momento cómico donde el gigante Road arruina sus posibilidades con ella por su habitual intensidad. Cerca de allí, Zoro conversa con Goldberg y analiza con preocupación el sospechoso aumento de poder y armamento de los Caballeros Sagrados.

La situación da un giro trágico cuando Killingham confiesa a Sommers haber invocado por error a una criatura de pesadilla. De pronto, una lluvia torrencial y dolorosa azota la Aldea del Oeste. Killingham revela que, así como existen los mitos de la Tribu de los D. y de Nika, las leyendas también hablan de un monstruo del inframundo: la Gobernanta de la Lluvia. Es así como hace su imponente aparición Zaza, la Diosa de la Lluvia, una entidad colosal de cuatro brazos, rostro velado y aureola transparente. Con una corriente de agua devastadora que inunda todo a su paso, el monstruo atrapa nuevamente a Colón y a los demás niños gigantes en sus manos, listos para ser secuestrados.

Hacia el final del capítulo, Sommers se declara listo para huir con los niños mientras la aldea se sume en el caos y la desesperación. Zoro, subido a los hombros de Goldberg, nota que algo terrible está ocurriendo justo en el momento en que Sanji pasa a su lado a toda velocidad. El capítulo concluye con un tenso y clásico cruce de palabras e insultos entre Zoro y Sanji, quienes se preparan para luchar con todo por la salvación de Elbaph, cerrando con el anuncio de que el manga se tomará un descanso la próxima semana.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”