Acaban de salir los primeros spoilers del capítulo 1182 del manga de “ONE PIECE”. La gran batalla de Elbaph está llegando a un momento crítico y es que tanto Loki como Imu siguen enfrentados en una pelea titánica. ¿Qué pasó ahora? Aquí te lo contamos.

Spoilers “ONE PIECE 1182″

Sanji y Zoro están de pie, heridos pero no completamente derrotados.

Loki combina sus poderes de rayo con el hielo de Ragnir, usando varios ataques. Imu contraataca con bolas de fuego.

Sommers y Kilingham son, de hecho, más fuertes. Sommers, por ejemplo, carga un barco gigante sobre su espalda él solo. Intentan continuar con su plan de secuestrar a los niños.

Kilingham crea su creación más fuerte hasta la fecha (MMA), usando el miedo de sus propios sueños: Zaza, la Diosa de la Lluvia, a quien el Gobierno Mundial más teme.

Zaza es tan fuerte que inunda fácilmente una aldea entera.

Zoro y Sanji se preparan para la pelea final contra Kilingham y Sommers.

La próxima semana NO habrá manga.

¿Cuándo sale el capítulo 1182 de “ONE PIECE” en Manga Plus?

De acuerdo con el calendario oficial de la plataforma Manga Plus, el capítulo 1182 de “ONE PIECE” estará disponible este domingo 10 de mayo. Esta fecha marca el regreso de la serie a su ritmo habitual de publicación después de las recientes pausas programadas en la revista Weekly Shonen Jump.

Al ser un estreno simultáneo con Japón, la plataforma de Shueisha permitirá leer el capítulo con traducción oficial al español y al inglés, garantizando la mejor calidad de imagen y una traducción fiel a los diálogos originales de Oda.

Horarios confirmados para leer el manga en Latinoamérica y España

Para evitar los “spoilers” en redes sociales, es fundamental conocer la hora exacta en la que se habilitará el contenido. En la mayoría de los países de habla hispana, el estreno ocurrirá en la mañana o tarde del domingo:

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 AM

10:00 AM México, Costa Rica y Guatemala: 9:00 AM

9:00 AM Chile, Bolivia y Paraguay: 11:00 AM

11:00 AM Argentina y Uruguay: 12:00 PM

12:00 PM España: 5:00 PM (Península)

Cómo leer el manga de “ONE PIECE” de forma legal y gratuita

La mejor opción para seguir la historia de Luffy y los Sombrero de Paja es a través de Manga Plus, el sitio web y aplicación oficial de Shueisha. Los beneficios de usar esta plataforma incluyen:

Gratuidad: Los tres últimos capítulos publicados siempre están disponibles sin costo. Legalidad: Apoyas directamente al autor y a la industria del manga. Simultaneidad: Accedes al contenido al mismo tiempo que los lectores en Japón, evitando filtraciones de baja calidad.

¿Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con un vistazo nostálgico a través de un flashback de hace 14 años, donde se revela un momento desgarrador en la realeza de Elbaph. El antiguo rey Harald, autoproclamándose el peor monarca de la historia, incita a su hijo Loki a tomar el trono por la fuerza. De regreso al presente, un Loki enfurecido encara a Imu, reclamándole que su padre murió prematuramente a los 144 años —apenas la mitad de la vida de un gigante— y acusándolo de haber sido el verdadero titiritero detrás de su muerte.

La batalla física estalla cuando Loki invoca una tormenta de nubes negras y rayos que cargan su martillo, Ragnir, con una electricidad descomunal. El príncipe de los gigantes lanza un ataque devastador llamado “Ragna Izuchi”, pero Imu convoca al Omen, una entidad de llamas oscuras que actúa como una guardia demoníaca, bloqueando el impacto y generando una explosión que alcanza incluso a los Mugiwaras. Ante el asombro de Loki por la resistencia de estas “llamas negras”, Imu revela que el Omen es su propio “Poder Militar”, transformando su cuerpo y manifestando una espada de proporciones épicas denominada “Némesis: Espada del Castigo Divino”, con la cual logra atravesar el pecho del gigante.

Mientras Loki agoniza, Imu intenta seducirlo con una retórica oscura sobre la dominación, ofreciéndole el poder de un Dios a través de un contrato nacido de la corrupción y el interés mutuo. A pesar de la gravedad de sus heridas y de la “tentación del diablo”, Loki rechaza la oferta, reafirmando con su voluntad inquebrantable que no será controlado por nadie. En respuesta, Imu libera una ráfaga de Haki del Conquistador tan extrema que hace temblar toda la isla y llega a afectar a Luffy, quien, en otro punto de Elbaph, devora carne a una velocidad frenética para recuperar fuerzas ante la presión insoportable de este nuevo enemigo.

En el clímax del encuentro, Loki aprovecha un instante de distracción de Imu para transformarse en Nidhogg, el dragón gigante de la leyenda nórdica, y lanza un rugido de energía bíblica directamente hacia el Árbol de Adán. Sin embargo, el ataque resulta inútil, ya que Imu emerge completamente ileso tras su escudo de llamas negras. El capítulo cierra con una sonrisa inquietante de Imu y una frase que deja más preguntas que respuestas: “Así que has regresado...”, sugiriendo que la batalla por el destino del mundo apenas está comenzando.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”