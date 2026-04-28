El anime de “ONE PIECE” continúa su ascenso meteórico en el arco de Elbaf. Tras los impactantes eventos en Egghead, la tripulación de los Sombrero de Paja se encuentra dividida y explorando un mundo que parece sacado de las leyendas nórdicas. El episodio 1160 promete ser un punto de inflexión con la presentación de uno de los personajes más misteriosos de la obra de Eiichiro Oda: Loki, el Príncipe Maldito.

Preview oficial del episodio 1160: ¿Qué pasará en Elbaph?

El adelanto oficial nos muestra a un Luffy aventurero, fiel a su estilo, explorando un paisaje cubierto de nieve y estructuras colosales. La atmósfera ha cambiado drásticamente; de la tecnología futurista de Vegapunk, pasamos a la mitología pura de la “Tierra de los Gigantes”.

Lo más destacado de la preview del capítulo 1160 es la mención directa a Loki. Después de años de teorías por parte de los fans desde el arco de Whole Cake Island, finalmente veremos la forma definitiva de este personaje que promete poner en aprietos (o quizás en una extraña alianza) al futuro Rey de los Piratas.

Fecha y hora de estreno en Crunchyroll

Si no quieres perderte ni un segundo del estreno, marca tu calendario. El episodio 1160 de “ONE PIECE” se emitirá de manera oficial a través de la plataforma Crunchyroll.

Fecha: Domingo, 3 de mayo de 2026 (sujeto a calendario oficial de emisión).

Domingo, 3 de mayo de 2026 (sujeto a calendario oficial de emisión). Plataforma: Crunchyroll (disponible para usuarios Premium poco después de la emisión en Japón).

Recuerda que los horarios suelen variar según tu zona geográfica, generalmente estando disponible durante la madrugada o mañana del domingo en España y Latinoamérica.

Elbaph: El arco que cambiará el destino de los Sombrero de Paja

Elbaph no es solo otra isla en el Grand Line. Para Usopp, representa el cumplimiento de su sueño de convertirse en un “valiente guerrero del mar”. Para Luffy, es el siguiente paso lógico hacia el ONE PIECE.

En este episodio veremos cómo el grupo de Luffy lidia con las “ilusiones” del Reino de los Bloques y se adentra en el verdadero territorio de los gigantes. La escala de todo en este arco es masiva, y la animación parece estar a la altura del desafío, manteniendo la calidad cinematográfica que Toei Animation ha implementado desde Wano.

Ficha Técnica: One Piece 1160