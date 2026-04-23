Ya salió el capítulo 1181 del manga de “ONE PIECE”. Imu-sama ha llegado a Elbaph y se ha cargado tanto a Zoro como a Sanji. Los Mugiwaras están en peligro pero ahora es el mismísimo Loki quien le hace frente. ¿Qué habrá pasado ahora? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1181 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “Dios y demonio”.

En la portada tenemos el pedido de un fan donde vemos a Carrot caminando mientras canta sobre unos tiburones que duermen alineados en el mar.

El capítulo inicia con un recuerdo de hace 14 años.

“Soy el peor rey en la historia de Elbaph”, dice Harald. “¡Mátame y toma el trono por tus propias manos, Loki!”, grita mientras volvemos al tiempo real.

Loki está demasiado enojado y dice “él solamente tenía 144 años. ¡La vida promedio de un gigante es de 300 años! No era su tiempo de morir todavía... El único que manipuló a mi padre y prácticamente lo mató fuiste tú, ¿no maldito?”.

Imu levanta la cara y le dice “El único que sufrió más problemas... fue Mu...”.

Loki alza a Ragnir y el cielo comienza a oscurecerse. Las nubes se tornan negras mientras se empieza a escuchar ruidos de truenos.

“En aquel entonces... tú...” dice Loki mientras de las nubes negras los rayos comienzan a caer mucho más fuerte. Loki recuerda la muerte de Harald con sus palabras dando su última sonrisa.

“¡Me importa un bledo mi reputación después de muerto! Lo que realmente importa es el futuro de Elbaph, ¿no es así?” mientras vemos que un rayo INMNESO va cayendo y Loki grita. “¡En aquel entonces, qué mierda le hiciste al viejo!”.

El rayo ha caído directamente en Ragnir dándole un poder abismal. El martillo está imbuido de pura electricidad y Loki no duda ni un segundo y se abalanza a la cabeza de Imu para atacarlo con un ataque llamado “¡Ragna Izuchi!” pero de la nada, Imu vuelve a convocar el Omen para que este salga como un demonio oscuro de atrás de él y salte para colocarse entre el ataque de Loki e Imu, protegiéndolo de este.

El choque entre ambos es tan poderoso que genera una explosión enorme en Elbaph. La onda expansiva es tan potente que alcanza a los Mugiwaras.

Sanji, desmayado y ensangrentado, sale volando pero es atrapado por Bonney y Lilith. Jimbe tiene que cubrir a Nami y Franky mira a un costado.

El ataque de Loki es cubierto sin problema alguno y no lo puede entender.

“¿Lo ha bloqueado? ¿Estás hablando en serio? ¿Qué carajo pasa con estas llamas negras? ¡Qué tipo de usuario y habilidades tienes tú maldito!”, grita Loki.

Los brazos de Imu comienzan a partirse y entre los cortes que se hace salen más llamas negras que le van alargando el cuerpo.

Imu lo mira y le dice “El Omen es el Poder Militar de Mu” mientras Loki no entiende a lo que se refiere.

“¿Qué carajo está haciendo? ¿Gigantificación?” grita Loki mientras vemos que el Omen demoniaco que tenía Imu se abalanza directo a Ragnir que estaba preparado para su segundo ataque, siendo detenido por el propio Imu y su Omen que ahora se ha transformado en un arma de picos.

Ambos revientas sus armas en un choque que hace que Imu vaya hacia el cielo en un giro imposible para alguien normal. Loki lo mira sin poder hacer nada e Imu saca de nuevo unas llamas negras mientras grita “es hora, ¡NÉMESIS: ESPADA DEL CASTIGO DIVINO!” haciendo que de este salga una espada negra del tamaño de Loki que le atraviesa el pecho haciendo la pose en la que se para encima de la espada que tiene mucha semejanza con el Yoru de Ojos de Halcón.

Loki comienza a botar demasiada sangre mientras cae. Imu desde el cielo grita “¡Humanos, criaturas que desean tener fuerza!”, mientras alza sus alas negras.

Loki intenta levantarse e Imu sigue hablando.

“El poder que estos anhelan puede obtenerse tan fácilmente a través de la corrupción. Una sumisión nacida desde el mutuo interés, UN CONTRATO. Y la envidiosa aura demoníaca necesaria para que esto suceda. Cuando estos tres se convierten en uno se llama DOMINACIÓN. Te puedo conceder el poder de Dios... Ven, aprovéchalo, toma un paso más adelante de la humanidad”, dice Imu haciendo referencia al diablo seduciendo a una persona.

Loki se planta fuerte en su convicción y levanta a Ragnir con toda su fuerza pero Imu le vuelve a lanzar a su demonio pero esta vez se lo revienta en la cara de Loki, explotando fuertemente.

Imu ve cómo Loki se queda parado tras el polvo y este último grita “¡NO LO NECESITO!” mientras levanta a Ragnir y se lo lanza directamente a la cabeza de Imu para aplastarlo pero es el propio demonio que consigue esquivarlo.

El golpe ha retumbado todo Elbaph y Loki cae sentado mientras comienza a decir jaeando “huf huf, entonces... tu habilidad es la “dominación de Dios” Jaja, eso más es un “Contrato con el demonio”, ¿no?”, a lo que Imu responde “Bah, Dios o el demonio, ¿cuál es la diferencia?”.

Loki alza la cara mientras ve a Imu en el cielo y dice “¡PUES NO ME IMPORTA, YO NO VOY A SER CONTROLADO POR NADIE!” pero Imu dice “La dominación misma.... es lo que trae la felicidad al mundo....” mientras Loki se abalanza nuevamente contra Imu pero este último abre la boca de forma satánica y grita expulsando haki del conquistador a un nivel extremo. “¡NO ES ASÍ, ¿JOYBOY?!”.

El haki es tan poderoso que se siente por todo Elbaph, haciendo temblar el lugar y vemos que Luffy está comiendo muchísima carne pero no pausado, está comiendo a una velocidad increíble.

“¡MÁS MÁS, DÉNME MÁS, NECESITO COMER MÁS RÁPIDAMENTE! ¡Esta es la primera vez que siento algo así de fuerte! Carajo es pesado y se siente mucho dolor. ¿Qué pasa con el haki de este tipo? ¡Necesito comer un poco más o no podré ganar! ¡Denme más comida!”, grita Luffy apurando a todos en el lugar.

Loki aprovechó que Imu se quedó un segundo quieto mientras gritaba para asestarle un golpe directo a la cabeza. “¿Te dormiste en tus pensamientos? ¡Me estás subestimando demasiado!”, grita mientras manda a volar a Imu directamente hacia el árbol de Adán.

Imu lo mira a lo lejos ya que no le ha hecho nada de daño pero este se da cuenta de que Loki se ha transformado en el dragón gigante de la leyenda de Elbaph nuevamente.

“¡Carajo, Nidhogg!” grita Imu. Loki estaba a punto de lanzar su rayo de la boca pero Imu consigue hacer la posición de sus dedos. El ataque de Loki es lanzado en proporciones bíblicas directamente hacia el árbol de Adán pero ahí, justo donde estaba, Imu está completamente bien porque se protegió con el Omen, con lo que finalizamos el capítulo 1181 del manga de “ONE PIECE” con Imu sonriendo y diciendo “Así que has regresado...”.

¿Cuándo sale el capítulo 1181 del manga de “ONE PIECE”?

El capítulo 1181 del manga de “ONE PIECE” está programado para salir legal y oficialmente este domingo 26 de abril.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con una atmósfera aterradora en Elbaph, donde Imu-sama finalmente revela su verdadera y monstruosa forma ante los Gigantes. Descrito con cabello blanco, piel oscura, cuernos, una cola puntiaguda y rodeado de llamas negras, Imu exige saber quién es el rey de la isla. Ante la respuesta desafiante de Dorry y Brogy, quienes afirman que Elbaph no tiene rey, Imu lanza un ataque brutal y veloz que cercena los dedos de la gigante Gerd para recuperar a Sommers.

La tensión escala cuando Zoro intenta enfrentar a Imu utilizando su técnica más poderosa, el “Estilo de Tres Espadas: Rey del Infierno”. Sin embargo, el líder del Gobierno Mundial detiene el ataque con facilidad usando solo su cola y contraataca con una técnica llamada “OMEN”, una descarga de energía negra que lanza a Zoro por los aires y provoca una explosión masiva que consume a los gigantes cercanos. Tras el caos, Imu potencia a Sommers con sus llamas oscuras y ambos se separan para sembrar la destrucción en la isla.

Mientras tanto, en otros puntos de Elbaph, el pánico es total. Chopper intenta socorrer a los heridos mientras Jarul emite una alerta máxima por todo el territorio. El inmenso Haki de Imu es tan abrumador que personajes como Scopper Gaban, Luffy y Jinbe lo sienten con temor, comparándolo con algo superior a lo visto en God Valley. En medio del desorden, Imu llega hasta donde se encuentran los Sombrero de Paja y derrota a Sanji con una facilidad pasmosa tras bloquear un ataque de fuego azul con su pie envuelto en llamas negras.

El cierre del capítulo revela el motivo de la presencia de Imu en la tierra de los gigantes: busca al responsable de la muerte de su sirviente Harald hace 14 años. En un giro impactante, Loki aparece furioso para desmentir a Imu, reclamando que Harald no era un sirviente, sino su padre y el legítimo Rey de Elbaph. El episodio termina con un desafío directo de Loki hacia Imu, marcando el inicio de una confrontación histórica en la isla de los gigantes.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”