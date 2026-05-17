Por Redacción EC

Los días no laborables en el Perú sirven para promover el turismo interno, incentivar el movimiento económico y facilitar el descanso de los trabajadores durante fechas cercanas a feriados nacionales. El gobierno establece mediante decretos supremos y, en la mayoría de casos, están dirigidas principalmente a los trabajadores del sector público, aunque las empresas privadas pueden acogerse previo acuerdo entre empleador y trabajador. A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables son compensables, es decir, las horas dejadas de trabajar deben recuperarse posteriormente según lo establezca cada entidad o empresa. En ocasiones especiales, los días no laborables también pueden declararse por eventos nacionales, situaciones extraordinarias o celebraciones de relevancia histórica y social para el país.