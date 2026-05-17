Los días no laborables en el Perú sirven para promover el turismo interno, incentivar el movimiento económico y facilitar el descanso de los trabajadores durante fechas cercanas a feriados nacionales. El gobierno establece mediante decretos supremos y, en la mayoría de casos, están dirigidas principalmente a los trabajadores del sector público, aunque las empresas privadas pueden acogerse previo acuerdo entre empleador y trabajador. A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables son compensables, es decir, las horas dejadas de trabajar deben recuperarse posteriormente según lo establezca cada entidad o empresa. En ocasiones especiales, los días no laborables también pueden declararse por eventos nacionales, situaciones extraordinarias o celebraciones de relevancia histórica y social para el país.

Conoce qué día de julio fue declarado no laborable por el gobierno y quiénes se beneficiarán con este descanso

El lunes 27 de julio de 2026 será un día no laborable para los trabajadores estatales a nivel nacional, según estableció el gobierno. La medida figura en el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM publicado hace unos días en el diario oficial El Peruano, lo que establece un fin de semana bien largo en Fiestas Patrias. El Gobierno busca fomentar el turismo interno y dinamizar las economías regionales por lo que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha diseñado planes para incentivar el conocimiento de los atractivos nacionales. Sin embargo, los servidores públicos recuperarán las horas no trabajadas en los diez días posteriores o según establezca cada entidad. Por otro lado, el decreto precisa que la jornada mantiene su carácter de día hábil para efectos tributarios y que los servicios públicos indispensables seguirán al servicio de la comunidad.

¿Qué entidades públicas y empresas privadas podrán seguir funcionando sin que afecte a la comunidad?

A pesar de ser un día no laborable este 27 de julio, las empresas vinculadas a servicios esenciales continuarán operando con normalidad para garantizar la atención a la ciudadanía. Entre los sectores que mantendrán sus actividades se encuentran salud, saneamiento, electricidad, agua potable, gas y telecomunicaciones, cuyos empleadores determinarán el personal necesario para asegurar la continuidad de las operaciones. Del mismo modo, el transporte público y privado, las entidades financieras, así como los puertos y aeropuertos, seguirán brindando atención regular durante la jornada. En contraste, la aplicación de esta medida en el sector privado será opcional y dependerá de un acuerdo entre empleadores y trabajadores respecto a la recuperación de las horas no laboradas. En caso de no alcanzarse un consenso, la decisión final sobre el descanso y la compensación quedará en manos del empleador.

¿Qué planes tiene el gobierno por este feriado largo por fiestas patrias si se suma el día no laborable del 27 de julio?

Con el día no laborable permitirá un feriado largo de cuatro días junto con las celebraciones del 28 y 29 de julio. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, MINCETUR, viene impulsando diversas estrategias para las celebraciones por Fiestas Patrias, enfocadas principalmente en promover el turismo interno y dinamizar la economía nacional. El principal objetivo es de incentivar los viajes hacia distintos destinos turísticos del país. Lo que se busca es aumentar el flujo de turistas nacionales hacia regiones con oferta gastronómica, cultural y natural, beneficiando especialmente a hoteles, restaurantes, agencias de viaje y servicios de transporte. También se han planteado actividades para fortalecer la formalización de servicios turísticos y mejorar la competitividad del sector durante temporadas de alta demanda.