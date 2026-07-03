Tras el inicio de julio 2026, el mes no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a destinos como Paracas, Máncora y ciudades como Cusco, Arequipa, Trujillo y Cajamarca. Es así que, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de celebraciones importantes. Sin embargo, en los últimos días, muchas personas se han preguntado si este 6 de julio será considerado día no laborable, lo que permitiría disfrutar de un fin de semana largo. Frente a ello, esta fecha coincide con una celebración que rinde homenaje a un sector importante de la población. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES DESCANSAN ESTE 6 DE JULIO?

Este lunes 6 de julio se celebra el Día del Maestro en el Perú, por lo que, más allá de no tratarse de un feriado oficial, los profesionales de la educación y auxiliares podrán acceder a un merecido día de descanso dispuesto por el Ministerio de Educación, tanto en instituciones públicas como privadas. Esta medida, que busca reconocer la labor fundamental de los profesores en el desarrollo y formación de los niños y jóvenes del país, tiene como objetivo que este grupo pueda sumarse a actos conmemorativos y espacios de reflexión sobre su importante labor, conforme comparte Libero. Es importante mencionar que, al no ser decretado como un día inhábil, las actividades en entidades públicas, bancos, centros comerciales y empresas privadas se desarrollarán con normalidad.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago. Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país.

Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que, si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.