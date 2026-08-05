El vóley peruano sigue enfocando sus esfuerzos en descubrir a las deportistas que puedan convertirse en las próximas grandes figuras de la selección nacional. En ese camino, una adolescente de apenas 12 años viene captando la atención de especialistas y aficionados por reunir cualidades poco comunes para su edad, entre ellas una impresionante estatura y un constante crecimiento deportivo dentro del Proyecto Nacional de Búsqueda de Talentos 2032. Su historia también refleja perseverancia, disciplina y la capacidad de superar las dificultades para seguir avanzando con determinación hacia sus objetivos. Conoce quién es la joven promesa que busca abrirse paso rumbo a la selección peruana y por qué ya despierta ilusión entre los seguidores del vóley nacional.

¿QUIÉN ES LA PROMESA QUE ILUSIONA AL VÓLEY PERUANO?

Se trata de Tiana Santa Cruz, quien forma parte del Proyecto Nacional de Búsqueda de Talentos 2032, iniciativa impulsada para potenciar a las voleibolistas con mayor proyección del país. Con solo 12 años y una estatura de 1,83 metros, destaca como una de las deportistas con mejores condiciones físicas de su generación.

Antes de incorporarse al programa, inició su preparación en la academia BTC y luego continuó entrenando en Red Alta, donde siguió fortaleciendo su formación. Finalmente, recibió la convocatoria para integrar el proyecto de la Federación Peruana de Vóley.

Joven promesa del vóley peruano. | Foto: La Cátedra Deportes

¿POR QUÉ EL PROYECTO DE BÚSQUEDA DE TALENTOS FUE IMPORTANTE PARA ELLA?

La joven explicó que integrarse al programa le permitió entrenar junto a deportistas con características físicas similares, algo que no encontraba en las academias donde practicó anteriormente. Esa experiencia hizo que se sintiera más cómoda y segura durante las sesiones de entrenamiento.

“Yo quería venir aquí porque me sentía bien. Todos son de mi tamaño. En otras academias no encuentro personas de mi tamaño”, comentó en diálogo con La Cátedra Deportes al explicar por qué disfruta formar parte de este proceso de formación.

¿CÓMO ENFRENTÓ LAS CRÍTICAS POR SU ESTATURA?

Aunque hoy considera que su altura es una ventaja dentro de la cancha, confesó que durante su infancia recibió burlas por ser más alta que otras niñas de su edad. Sin embargo, esas experiencias no afectaron su deseo de seguir practicando el deporte que más le apasiona.

“Me ha pasado que me han hecho bullying por mi tamaño. Me siento orgullosa por ser alta... Si me dicen algo mal, no me quedo callada”, expresó, dejando en claro que aprendió a enfrentar las críticas con seguridad y confianza.

¿CUÁL ES EL GRAN SUEÑO QUE QUIERE CUMPLIR?

La joven tiene claro cuál es la meta que guía cada uno de sus entrenamientos: llegar a representar al Perú en competencias internacionales. Actualmente, Tiana continúa trabajando para perfeccionar su nivel de juego bajo la orientación de Armando Martens. La deportista explicó que una de las prioridades en sus entrenamientos es fortalecer el ataque, mientras que considera haber dado importantes avances en la parte defensiva gracias al trabajo constante, según recoge Infobae.

Con su actual convicción, dejó un mensaje que refleja el compromiso que mantiene con su futuro deportivo. “Prometo que llegaré a cumplir mi objetivo de representar a mi país y cumplir todas mis metas”, expresó.

VÍDEO RECOMENDADO: