Así es ‘la joya’ de 12 años que ilusiona al Perú: mide 1,83 metros y apunta a la selección de vóley | Foto: Magnific
Así es ‘la joya’ de 12 años que ilusiona al Perú: mide 1,83 metros y apunta a la selección de vóley | Foto: Magnific
Por Redacción EC

El vóley peruano sigue enfocando sus esfuerzos en descubrir a las deportistas que puedan convertirse en las próximas grandes figuras de la selección nacional. En ese camino, una adolescente de apenas 12 años viene captando la atención de especialistas y aficionados por reunir cualidades poco comunes para su edad, entre ellas una impresionante estatura y un constante crecimiento deportivo dentro del Proyecto Nacional de Búsqueda de Talentos 2032. Su historia también refleja perseverancia, disciplina y la capacidad de superar las dificultades para seguir avanzando con determinación hacia sus objetivos. Conoce quién es la joven promesa que busca abrirse paso rumbo a la selección peruana y por qué ya despierta ilusión entre los seguidores del vóley nacional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.